The Plane, ecco il final trailer del nuovo action movie con Gerard Butler

News Cinema

Diretto da Jean-François Richet, il film arriva nei cinema italiani il 26 gennaio con Lucky Red e Universal Pictures International Italy. Ecco il final trailer originale di The Plane.

Doppio disastro, questa volta, per Gerard Butler, il barbuto e nerboruto attore scozzese che è un reuccio dell'action movie contemporaneo. Perché in The Plane, il film che arriva nei cinema il 26 gennaio 2023 con Lucky Red e Universal Pictures International Italy, Butler è un pilota di voli di linea che prima precipita con il suo aereo su una sperduta isola filippina, e poi, una volta a terra e sopravvissuto, deve affrontare una banda di agguerriti pirati che prendono i suoi passeggeri reduci dall'impatto come ostaggi. Niente male eh?

The Plane è diretto dal francese Jean-François Richet e a fianco di Butler schiera Mike Colter (il celebre Luke Cage dell’Universo Marvel), Daniella Pineda, Yoson An e Tony Goldwyn.

Questo che vedete qui di seguito è il final trailer di The Plane in versione originale:





Durante una violenta tempesta, il comandante Brodie Torrance (Gerard Butler) salva i suoi passeggeri con un atterraggio di emergenza. L’aereo plana però su un’isola devastata dalla guerra e per il gruppo, preso in ostaggio da pericolosi ribelli, è l’inizio di un vero e proprio incubo. L’unica persona su cui Torrance potrà contare è Louis Gaspare (Mike Colter), un uomo accusato di omicidio che l’FBI stava trasportando sul suo volo. Riuscirà il nostro capitano a portare in salvo i passeggeri e fuggire dall’isola?