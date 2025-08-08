TGCom24
News Cinema

The Piano Killer: lo spassoso finto trailer di Eli Roth in stile Grindhouse che introduce al cinema Jimmy and Stiggs

Daniela Catelli

Eli Roth è un regista che con l'horror si diverte molto. Per precedere la proiezione di Jimmy and Stiggs, prodotto dalla sua Horror Section, ha diretto un finto trailer splatter, The Piano Killer.

The Piano Killer: lo spassoso finto trailer di Eli Roth in stile Grindhouse che introduce al cinema Jimmy and Stiggs

La premessa di quello che vedrete è la seguente: il 15 agosto esce in America Jimmy and Stiggs, il primo film prodotto da The Horror Section, società di produzione di Eli Roth dedicata, ovviamente, al cinema di genere. Per l'occasione il regista ha rispolverato l'idea dei finti trailer realizzati per Grindhouse (uno dei quali, ricordiamo, è diventato Thanksgiving), facendo precedere il film al cinema (e in anteprima sul web) il trailer di un assurdo film horror, nel tipico stile del più lurido exploitation, tra il demenziale e il gore, in cui il regista fa pure una comparsata nel ruolo di un venditore di pianoforte. Ecco qua il trailer di The Piano Killer..

The Piano Killer e Jimmy and Stiggs

Ora che avete visto il trailer, capite di cosa parliamo. Questa la presentazione ufficiale

il trailer di The Piano Killer offre un primo assaggio della direzione distorta e di distruzione del genere che Eli Roth affronta con The Horror Section. Creato col collaboratore di vecchia data Jeff Rendell, il trailer segue le orme del teaser di Thanksgiving, che come è noto si è trasformato in un film cult. Quello che inizia come un normale momento di apertura si trasforma nel caos totale... quando il misterioso killer si rivela essere un piano. E' assurdo, è terrificante, ed è esattamente il genere di horror audace e bizzarro che definisce The Horror Section".

Questo invece dice Eli Roth su The Piano Killer

Adoro un bel finto trailer. Ti permette di fare le parti migliori di un film senza dover risolvere tutte le cose noiose, come la trama, i personaggi o l'arco emotivo. E' puro e cinematografico cinema spazzatura. Volevo aggiungere un piccolo antipasto prima di Jimmy and Stiggs. E chissà, forse ci sarà un film futuro in questo pianoverso o continuerò a fare trailer per i sequel di Piano Killer per il resto della mia vita. Questo sarebbe sicuramente un modo di terminare la mia carriera in crescendo.

Nel trailer con Roth appaiono Hailey Kittle, Jeff Teravainen, Russell Yuen, Tomaso Sanelli, Jonathan Craig, Justin Harding, Leah Sharpe e Joe Delfin. E a proposito, se siete curiosi di saperne di più sulla portata principale dopo l'antipasto, ecco anche il trailer di Jimmy and Stiggs.

Daniela Catelli
  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
