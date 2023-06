The Palace: ecco il poster e la data d'uscita dell'atteso film di Roman Polanski!

News Cinema

Annunciata la data d'uscita di The Palace, il nuovo attesissimo film di Roman Polanski di cui vi mostriamo il poster.

Roman Polanski è uno dei più grandi registi viventi, che ci ha dato nel corso della sua carriera capolavori immortali. Non possiamo dunque che aspettare con ansia il suo nuovo film, The Palace, prodotto da Luca Barbareschi, Wojciech Gostomczyk e Jean-Louis Porchet, è una produzione Èliseo entertainment con Rai Cinema CAB Productions, Lucky BOB e RP Productions, e siamo finalmente in grado di mostrarvene il poster con la data d'uscita, il 28 settembre 2023, il che potrebbe lasciar presagire un'anteprima alla Mostra del cinema di Venezia. Il cast, internazionale, è composto da Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Joaquim De Almeida, Luca Barbareschi, Milan Peschel, Bronwyn James, Fortunato Cerlino, Michelle Shapa e Mickey Rourke. Tra gli sceneggiatori anche il regista polacco Jerzy Skolimowski.





The Palace: la trama

È il 31 Dicembre 1999 e al lussuoso The Palace Hotel fervono i preparativi per il Capodanno più atteso di sempre. Ospiti milionari da tutto il mondo si preparano ad entrare nel Nuovo Millennio, tra vezzi, vizi e stravaganze. Roman Polanski ci regala una commedia assurda, nera e provocatoria.