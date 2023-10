The Old Oak: il trailer italiano del film di Ken Loach in arrivo al cinema

News Cinema

Nelle sale dal 16 novembre, distribuito da Lucky Red, il nuovo film del regista inglese che è stato presentato in prima mondiale al Festival di Cannes 2023. Ecco trailer, trama e poster di The Old Oak.

Tra i film del concorso del Festival di Cannes 2023 c'era - e non è stata una sopresa al momento dell'annuncio - il nuovo lavoro di Ken Loach, uno che sulla Croisette e di casa e che fa parte del ristretto novero dei registi che hanno vinto due Palme d'oro: la prima nel 2006 con Il vento che accarezza l'erba, la seconda dieci anni dopo con Io, Daniel Blake.

Il cinema di Loach, lo sanno tutti, è fortemente politico, molto impegnato. E, specie negli ultimi anni, aveva ceduto un po' troppo a una programmaticità della tragedia che, pur partendo da basi indiscutibili, lasciava a una parte di pubblico e di critica l'amaro in bocca per via dell'aspetto più legato al cinema.

Noi di Comingsoon.it siamo stati quindi tra quelli che sono rimasti molto sorpresi, e sorpresi positivamente, di fronte a The Old Oak, un film che - come potete leggere nella recensione di Federico Gironi - è racconta le grandi questioni del presente in maniera semplice e commovente, rimanendo sempre in perfetto equilibrio tra la necessità di raccontare le cose dure e brutte della vita, e quella di mantenere la speranza.

Questa la trama ufficiale del film:

The Old Oak è un posto speciale. Non è solo l'ultimo pub rimasto, è anche l'unico luogo pubblico in cui la gente può incontrarsi in quella che un tempo era una fiorente località mineraria e che oggi attraversa momenti molto duri, dopo 30 anni di ininterrotto declino. Il proprietario del pub, TJ Ballantyne (Dave Turner) riesce a mantenerlo a stento, e la situazione si fa ancora più precaria quando The Old Oak diventa territorio conteso dopo l'arrivo dei rifugiati siriani trasferiti nel villaggio. Stabilendo un'improbabile amicizia, TJ si lega ad una giovane siriana, Yara (Ebla Mari). Riusciranno le due comunità a trovare un modo di comunicare? The Old Oak è un dramma commovente che parla di perdite, di paura e della difficoltà di ritrovare la speranza.