The Offering: il trailer del film horror in arrivo al cinema

Debutta nelle sale italiane il 23 febbraio il film diretto da Oliver Parker basato su una sceneggiatura di Hank Hoffman che attinge alle tradizioni della cultura ebraica. Ecco trailer, trama e poster di The Offering.

Dopo The Vigil di Keith Thomas, è in arrivo nei cinema italiani un nuovo film horror che prende spunto dalle tradizioni della cultura ebraica. Il film, che debutterà nelle sale il 23 febbraio, si intitola The Offering ed è l'esordio alla regia di un lungo cinematografico di Oliver Park. Il copione del film è stato firmato invece da Hank Hoffman, che così ha parlato del suo copione, basato sul soggetto che aveva scritto con Jonathan Yunger e che era ispirato al mito dell'Abyzou, demone femminile del folklore mediorientale e est europeo:

"Una delle mie precedenti professioni è stata di leggere preghiere per i defunti in un obitorio ebraico, da mezzanotte alle sei del mattino, da solo. Quindi ho molta esperienza in questo campo. Per il tempo che ho trascorso in quell'obitorio, posso dire che esiste un'energia. Una presenza".

Così invece Park, regista di The Offering, ha raccontato di aver pensato leggendo il copione, che ha trovato interessante sia per il tema di come le diverse religioni affrontino la possessione demoniaca, sia per l'attenzione alla trama complessiva e alle singole storie relative a ogni personaggio:

"Stavo leggendo un horror classico, mi mancano quei film con cui sono cresciuto e dove il dramma viene prima di tutto e c'è ricchezza nella storia".

Ecco qui di seguito trailer, trama e poster ufficiali italiani di The Offering, che vede protagonisti Nick Blood, Emm Wiseman, Allan Corduner e Paul Kaye:



The Offering: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Nella speranza di riconciliarsi con il padre ebreo ortodosso, il figlio di un impresario funebre torna a casa insieme alla moglie in dolce attesa. Ma le sue intenzioni vengono messe alla prova quando l'obitorio di famiglia riceve il corpo di un misterioso cadavere posseduto da un'antica entità che ha in serbo un terribile e infausto piano per il bambino in arrivo…