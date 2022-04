The Nun 2: la suora diabolica tornerà col regista de La Llorona

News Cinema

Dopo l'impressionante e imprevedibile successo di The Nun, procedono i programmi per il sequel dello spin-off e la New Line ha appena scritturato Michael Chaves per la regia.

Sarà stata l'ambientazione, lo spaventoso look del personaggio, ma The Nun - La vocazione del male, come tutti sappiamo, è stato un successo horror inatteso e clamoroso al box office, anche se la storia era praticamente inesistente. In tutto il mondo il film diretto da Corin Hardy ha incassato ben 365 milioni di dollari, tanto che la New Line ha già messo in cantiere il sequel e ha scelto il regista Michael Chaves per portarlo al cinema.

The Nun 2 cosa sappiamo del sequel

Intanto ricordiamo chi è Michael Chaves, scelto per la regia del sequel di The Nun, spin-off dell'universo horror di The Conjuring, per la precisione di The Conjuring 2 - Il caso Enfield. All'attivo il regista ha un altro film di genere, La Llorona - Le lacrime del male, incentrato su un personaggio del folclore latino americano, ma a rivelarlo agli occhi di James Wan, produttore del film, è stato il cortometraggio del 2016 The Maiden, che ha vinto numerosi premi e che potete vedere gratuitamente su youtube.

In realtà Chaves non è estraneo al mondo di Valak, la suora diabolica, perché ha lavorato al film come responsabile di riprese aggiuntive. La sceneggiatura di The Nun 2 dovrebbe essere ad opera di Akela Cooper, sceneggiatrice di Malignant di James Wan. Sullo sviluppo della storia non sappiamo ancora niente, se non che Bonnie Aarons, ovviamente, tornerà a interpretare la protagonista.