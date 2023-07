The Monkey King: il trailer italiano del nuovo film d'animazione su Netflix

News Cinema

Una commedia carica d'azione e ispirata a una favola cinese che debutta il 18 agosto in streaming sulla piattaforma. Ecco il trailer e la trama di The Monkey King.

A partire dal prossimo 18 agosto sarà disponibile in streaming su Netflix un nuovo film d'animazione intitolato The Monkey King, di cui qui di seguito trovate il trailer italiano ufficiale e la trama.

Ispirato a una leggendaria favola cinese che ha ispirato moltissimi film, tra i quali in anni recenti una fortunatissima trilogia action-fantasy in live action che in Cina ha fatto registrare incassi da capogiro, The Monkey King è diretto da Anthony Stacchi, il regista di Boog & Elliot a caccia di amici e Boxtrolls.

The Monkey King è una commedia per famiglie carica d'azione che segue una scimmia e il suo magico bastone da combattimento in un'epica missione per sconfiggere oltre cento demoni, un eccentrico re dragone e il nemico più grande di tutti: l'ego del protagonista! Durante questa missione una ragazzina di un villaggio sfida il suo atteggiamento narcisistico e gli mostra che anche gli atti più insignificanti possono avere grandi conseguenze nel mondo.