Cosa sta succedendo in The Marvels? Perché Carol, Kamala e Monica si scambiano di posto ogni volta che usano la magia?

Perché Captain Marvel, Monica Rambeau e Ms. Marvel si scambiano continuamente di posto nel nuovo trailer di The Marvels? Il film ha subito uno slittamento e arriverà in sala a novembre 2023, ma per combattere l’attesa i Marvel Studios hanno finalmente condiviso il primo trailer ufficiale del sequel di Captain Marvel. Questa volta Brie Larson avrà la possibilità di dividere la scena con altre due supereroine, già introdotte in due Serie TV di successo e pronte a debuttare sul grande schermo. Da un lato ritroviamo Monica Rambeau, interpretata da Teyonah Parris e apparsa in WandaVision. Dall’altra, invece, Kamala Khan ha le fattezze di Iman Vellani e ha ottenuto una Serie TV tutta sua intitolata Ms. Marvel. Nel primo trailer è evidente che le tre donne hanno un problema: ogni volta che tentano di usare i loro poteri finiscono per scambiarsi fisicamente di posto. Perché questo accade? Qual è il vero motivo?



Lo scambio di corpi proposto in The Marvels potrebbe avere conseguenze importanti sull’universo. Captain Marvel, Monica Rambeau e Ms. Marvel sono costrette ad interagire tra loro e lavorare insieme per capire come contrastare questo bizzarro fenomeno. Ogni volta che tentano di usare la magia, finiscono catapultate in un luogo diverso, al posto di un’altra supereroina. Ma perché succede proprio a questo trio? Cos’hanno in comune? Che lo vogliano oppure no, questa è la loro vita adesso e hanno bisogno di trovare una soluzione il prima possibile. Con la guida di Nick Fury, le tre guerriere dovranno allinearsi facendo fronte comune, soprattutto perché una nuova villain all’orizzonte minaccia la loro sicurezza. Interpretata da Zawe Ashton, l’antagonista potrebbe essere il generale Dar-Benn dei fumetti Marvel (la sua identità non è ancora stata confermata) e pare che al braccio sfoggi un braccialetto ben famigliare.

I fan di Ms. Marvel sapranno perfettamente che Kamala è entrata in possesso di un vecchio gioiello di famiglia. Indossandolo, ha acquisito incredibili poteri e ha scoperto che sua bisnonna ha trovato l’artefatto su un braccio blu mutilato (un Kree). In più pare che in principio ci fossero due bracciali e il secondo è apparso nel trailer di The Marvels, al braccio di Zawe Ashton. Potrebbe essere quindi lei la causa dello switch tra le tre supereroine. La scena finale dei post-credit di Ms. Marvel ha permesso a Kamala e Carol Danvers di incrociare la propria strada per la prima volta. Carol, infatti, si ritrova catapultata nella camera adolescenziale di Kamala senza sapere perché. Nel trailer, invece, anche Monica Rambeau è coinvolta nel mistero, dopo essere entrata in contatto con un wormhole. I loro poteri sono come intrecciati, ma non è chiaro chi sia il responsabile. Tutto sembra puntare verso la nuova villain, che impugna anche un martello simile a quello di Ronan l'Accusatore di Guardiani della Galassia.