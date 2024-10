The Magnificent Life of Marcel Pagnol: il primo teaser del nuovo film di Sylvain Chomet

News Cinema

Ecco le prime immagini del nuovo film dell'autore di Appuntamento a Belleville e L'illusionista, che uscirà nel 2025 come parte dei festeggiamenti per il 130mo anniversario della nascita del grande Pagnol. Ecco il teaser trailer di The Magnificent Life of Marcel Pagnol.

Sylvain Chomet è uno degli autori di animazione più importanti e ammirati del mondo. Non è solo quello che ha realizzato la sequenza animata che apre il chiacchieratissimo Joker: Folie à Deux che è in testa alla classifica del box office italiano, ma è anche e soprattutto colui che ha realizzato due film bellissimi e imperdibili come Appuntamento a Belleville e L'illusionista.

Se non li avete visti, fermate qui la lettura, cercateli e recuperate.

Ci siete? Bene. Il prossimo anno, il 2025, a quindici anni dall'uscita dell'Illusionista, arriverà al cinema il nuovo film di Chomet, che si intitola The Magnificent Life of Marcel Pagnol e che è per l'appunto un particolarissimo film biografico dedicato al grandissimo Pagnol: scrittore, drammaturgo, sceneggiatore e regista (ma sono definizioni limitative) che è stato il padre nobile del cinema sonoro francese, primo uomo di cinema a entrare a far parte dell'Académie française.

L'uscita di questo film, come detto prevista per il prossimo anno, non arriva a caso, visto che nel 2025 si festeggeranno i 130 anni dalla nascita di Pagnol, nato il 28 febbraio del 1895 e morto il 18 aprile del 1974: e tutta la Francia del cinema e della cultura ha in previsione grandi festeggiamenti per questa ricorrenza. Appare a maggior ragione scontata la presentazione di questo film di Chomet al Festival di Cannes.

Qui di seguito la trama ufficiale e il primo teaser trailer di The Magnificent Life of Marcel Pagnol.

Nel 1955, all'età di sessant'anni, Marcel Pagnol è un noto e acclamato drammaturgo e regista. Quando il direttore della rivista ELLE gli commissiona una rubrica settimanale sulla sua infanzia, Pagnol la considera un'opportunità per tornare alle sue radici artistiche: la scrittura. Rendendosi conto che la memoria lo sta abbandonando, e profondamente colpito dai risultati deludenti delle sue ultime due opere teatrali, Pagnol inizia a dubitare della sua capacità di proseguire il suo lavoro. Questo fino a quando il piccolo Marcel, il ragazzo che era stato, gli appare come per magia. Insieme, esploreranno la vita straordinaria di Marcel Pagnol e riporteranno alla luce i suoi incontri e ricordi più cari...