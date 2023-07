The Last Rider: il trailer originale del documentario su Greg LeMond e sulla sua incredibile storia sportiva e umana

News Cinema

Continua il grande interesse del cinema per la grande epica sportiva, e niente nello sport è grande epica come il ciclismo. Ecco il trailer del documentario sul grande campione americano Greg LeMond.

Che, altissima letteratura a parte, niente è epica come l'epica sportiva l'abbiamo ripetuto miliardi di volte, anche per spiegare la straordinaria fascinazione che il cinema prova per lo sport, sia nel versante della finzione che in quello del documentario.

Meno spesso, però, abbiamo ripetuto come niente è epica sportiva come l'epica del grande ciclismo. Leggere Gianni Mura per credere.

A questo punto non dovrebbe sorprendervi se qui di seguito vi proponiamo il trailer ufficiale originale di The Last Rider, un film documentario che racconta la straordinaria parabola sportiva e umana di Greg LeMond.

Formidabile passista-scalatore, LeMond è stato il primo e unico corridore statunitense (unico dopo la squalifica di Lance Armstrong e i titoli ritirati, certamente) a vincere il Tour de France. Per ben tre volte: la prima nel 1986, la seconda nel 1989 e la terza nel 1990. Solo che nel mezzo, e per la precisione nell'aprile del 1987, LeMond fu gravemente ferito nel corso di una battuta di caccia, colpito al petto con un fucile a pallini per errore dal cognato. Un incidente che lo costrinse a lasciare il ciclismo, ovviamente, ma per poco: la passione e la determinazione di LeMond non solo lo riportarono in sella, ma anche a vincere la Grand Boucle.

Scritto e diretto da Alex Holmes, The Last Rider fu presentato in prima mondiale al Telluride Film Festival del 2022, e successivamente anche al CPH DOX, noto festival di documentari che si tiene a Copenhagen, e in altre manifestazioni.

Questo è il trailer ufficiale originale di The Last Rider: