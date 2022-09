The Last Movie Stars, Paul Newman e Joanne Woodward raccontati da Ethan Hawke e Martin Scorsese, il trailer della serie

News Cinema

Sarà presentata alla Festa di Roma la docuserie The Last Movie Stars, prodotta da Martin Scorsese e diretta da Ethan Hawke: un ricordo della coppia Paul Newman e Joanne Woodward. Ecco il trailer.

La Festa del Cinema di Roma (13-23 ottobre) ospiterà nella sezione Freestyle la docuserie The Last Movie Stars, diretta da Ethan Hawke e prodotta da Martin Scorsese, a dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW: questo trailer ci permette già di immergerci nella vita e nella carriera di Paul Newman e Joanne Woodward, indimenticabile coppia di artisti, anche simbolo di quest'edizione della Festa nel manifesto ufficiale.





Paul Newman e Joanne Woodward raccontati in The Last Movie Stars

Si articola in sei puntate per un totale di 440 minuti The Last Movie Stars, una docuserie con la quale Ethan Hawke da regista e Martin Scorsese da producer hanno voluto raccontare la vita e le opere di Paul Newman e Joanne Woodward, spesso coppia sullo schermo e coppia granitica nella vita. L'idea è partita dallo sbobinamento di audiocassette all'epoca registrate da Newman, che nelle puntate sono recitate da presenze di Hollywood che continuano a vedere nell'attore e nell'attrice dei modelli: tra le star attuali che hanno accettato di partecipare ci sono George Clooney e Laura Linney.

Vengono lette interviste con Paul, Joanne e le persone vicine alla coppia, mentre Hawke intreccia a queste ricostruzioni scene dei film più significativi di chi ha contribuito significativamente alla storia del cinema americano.