The Last Boy on Earth: il trailer ufficiale del film sci-fi horror

Ecco le prime immagini del film diretto dal regista argentino Nicolas Onetti, che col fratello Luciano è noto per gli omaggi alla storia del cinema di genere: dal giallo all'italiana allo slasher americano. E ora, qui, si sentono echi di Blade Runner.

Nicolás e Luciano Onetti sono due fratelli argentini, di evidente origine italiana, che negli anni si sono fatti conoscere nel mondo degli appassionati di cinema di genere per i loro film che omaggiavano, di volta in volta, le loro grandi passioni e i filoni più noti del cinema dell'orrore.

Luciano, con Nicolás alla produzione, ha diretto due noti omaggi al giallo all'italiana come Sonno profondo e Francesca, mentre assieme i due hanno diretto Los olvidados, noto anche come What The Waters Left Behind, che invece citava classici dello slasher come Non aprite quella porta o Le colline hanno gli occhi, e un altro giallo all'italiana come Abrakadabra.

Ora è il turno di Nicolás di firmare una regia in solitaria, e lo fa con un film che, come testimoniano chiaramente le immagini del trailer che vi mostriamo qui di seguito, cita esplicitamente un capolavoro seminale del cinema di fantascienza come Blade Runner, senza però rinunciare alla voglia di giocare con l'horror.

Scritto da Camilo Zaffora, The Last Boy on Earth, che è una co-produzione tra Argentina e Nuova Zelanda, vede nel cast Camilo Levigne, Raymond E. Lee, Kato "El Kinja" Quiril, Anton Svetic, Ivica "Dragonrage" Pusticki, Emilija Habulin, Karla Zelic, Miran Sabic, Hao Yunon, Duje Medic, Joshua Grothe, Sarah Aller, Tekla Hartmann, Errol Trotman-Harewood, Andy Long, Carole Brana, Argen Bajraktaraj, John Bubniak, Corey Potter, Jordan Reynolds, Sam Hoare, Claire Huskisson, Emily Saxter, Luis Bermejo, Maru Valdivielso e Octavi Pujades.

Ecco qui il trailer ufficiale di The Last Boy on Earth:





In un futuro lontano, un ragazzo enigmatico diventa la figura centrale nella ricerca di una nuova speranza. Chi è questo ragazzo? Perché tutti lo stanno cercando? A volte è meglio non conoscere certe risposte...