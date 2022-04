The Italian Recipe, la commedia romantica fra Cina e Italia che apre il Far East Film Festival 24

News Cinema

Una commedia romantica cinese ma ambientata a Roma e nata da un'idea dell'italiano Alberto Simone. Con lui parliamo di questa storia universale sul dialogo fra cultura a base di amore musica e cibo che apre il Far East Film Festival di Udine.

Una commedia romantica cinese, ma girata sullo sfondo della bellezza millenaria di Roma. Un dialogo universale fra culture, con una lingua franca imbattibile come l’amore, fra un ragazzo e una ragazza cinesi, ma anche con la musica e il cibo italiano. Una troupe mista che ha battuto l’ultimo ciak proprio il giorno in cui l’Italia entrava in lockdown, nel marzo 2020, seguento quanto accaduto in Cina da alcune settimane. The Italian Recipe, diretto dalla giovane Hou Zuxin, uscirà in migliaia di schermi nel paese più popoloso al mondo. Intanto apre stasera il Far East Film Festival 24.

Una coproduzione fra Italia e Cina, che vede coinvolta anche Orisa Produzioni di Cristiano Bortone e la Dauphine Film Company di Roberta Manfredi e Alberto Simone, con Rai Cinema e con il sostegno della Regione Lazio, Fondo Lazio Cinema International e il supporto di Roma Lazio Film Commission. La storia è quella di Mandy, (Huang Yao) una ragazza cinese che vive a Roma e sogna di diventare chef come il suo idolo Antonino Cannavacciuolo. Nella stessa città arriva anche il pop idol Peng per prendere parte a un famoso reality. Una serie di imprevisti contribuiranno a farli incontrare, e dopo molta diffidenza iniziale sarà una magica notte romana a trasformare quell’incontro-scontro in love story.

Ne abbiamo parlato proprio con Alberto Simone, autore del soggetto originale, sceneggiatore e uno dei produttori di The Italian Recipe.

Come nasce questo progetto?

È nato più di dodici anni fa, inizialmente sembrava visionario. Immaginare un progetto per il mercato cinematografico più grande del mondo era una cosa folle. Esplorando il territorio, incontrando molti interlocutori e facendo anche i nostri errori, il progetto ha trovato la sua strada. È stato fondamentale l’incontro con Cristiano Bortone che ha molta esperienza di Cina. Abbiamo individuato direttamente lì partner importanti.

Qual è stata la cosa che più le rimane di questa collaborazione artistica con i cinesi?

È stata un’esperienza straordinaria. Nella prima stesura della sceneggiatura ho pensato a qualcosa che unisse ogni popolo sul pianeta: l’amore. L’idea era di partire da una commedia romantica, con una protagonista italiana e uno maschile cinese, poi insieme a Cristiano ci siamo resi conto che se volevamo una possibilità di entrare in quel mercato dovevamo invece raccontare una storia cinese che si svolgesse in Italia. Sono i nostri valori e la nostra cultura quello che offriamo. È nata quindi la storia di due ragazzi che non si conoscono ma trovano proprio a Roma la possibilità di incontrarsi. La cosa più bella è stata collaborare fin dalla scrittura con una sceneggiatrice cinese, poi con la regista che abbiamo scelto, oltre a vedere un cast tecnico e artistico composto in egual misura da italiani e cinesi collaborare perfettamente sul set. Qualcosa di unico e irripetibile, al di là delle nostre più rosee aspettative. Le riprese si sono concluse proprio il giorno in cui è stato decretato il lockdown anche in Italia, mentre quello cinese era già in atto, creando angoscia nella squadra asiatica sul set.

L’amore è il tema universale, ma ci sono altri due elementi come la musica e la cucina, passioni che portano avanti da anni i due protagonisti.

Erano gli ingredienti della ricetta italiana, a questo abbiamo pensato creando il titolo. La musica è stata fin dal primo soggetto un elemento molto importante. È la musica, con le sue ambizioni e i suoi sogni, che porta il protagonista in Italia. E la cucina è altrettanto cruciale per la protagonista femminile, che sogna di diventare una chef studiando la cucina italiana. Sono elementi che non solo uniscono popoli e culture diverse, ma soprattutto ci contraddistinguono nel mondo. Siamo riconosciuti e desiderati per questo, anche da popoli lontani come i cinesi. Essere riusciti a combinare questi elementi all’interno della storia è stata sicuramente un’idea vincente per convincere i cinesi sulla bontà di questo progetto.

A proposito di comunione fra culture diverse, mai come in questo momento, con questa anteprima mondiale a Udine che ha una lunga tradizione di dialogo fra culture asiatiche e italiana, questa storia può avere una particolare rilevanza.

Il film uscirà in Cina non appena riapriranno dopo questa che speriamo sia una coda della pandemia. Mi colpisce quello che ha detto, perché crediamo davvero che in questo momento trovare cose che ci dividono dagli altri sia la cosa più semplice e sbagliata. Con questo film vogliamo portare avanti il messaggio che attraverso le cose che ci uniscono possiamo convivere su questo pianeta. Come aver scelto come protagonisti due giovani che iniziano il loro percorso nella vita, superando elementi divisivi anche all’interno della loro coppia. Può essere di esempio per immaginare un futuro in cui si possa convivere senza conflitti ed eccessive identificazioni di tipo nazionale.