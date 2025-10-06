TGCom24
News Cinema

The Family McMullen: il trailer del sequel del primo film di Edward Burns 30 anni dopo

Daniela Catelli

Affermato autore e attore indipendente, Edward Burns torna alle origini dirigendo un sequel del suo primo acclamato film, I fratelli McMullen, intitolato The Family McMullen. Ecco il trailer.

The Family McMullen: il trailer del sequel del primo film di Edward Burns 30 anni dopo

Gli anni Ottanta non sono stati solo l'età d'oro per generi come lo splatter horror, ma anche per il cinema indipendente americano. Accanto ai nomi di Jim Jarmusch e Hal Hartley, ha brillato nel periodo anche quello di Edward Burns, attore che nel 1985 debuttò alla regia con un film molto apprezzato, intitolato I fratelli McMullen, in cui raccontava di una famiglia newyorkese di origine irlandese, come la sua. Trent'anni e molti film da attore e regista dopo, Burns torna a rivisitare quei temi e quei personaggi in The Family McMullen, in cui mette a confronto le relazioni, amorose e non, di più generazioni, con gli stessi attori e l'aggiunta di qualche nuovo volto. Del film, che uscirà in America il 15 ottobre, è appena uscito il trailer, che, vi avvertiamo, è molto parlato e non ha sottotitoli. Niente paura: sotto troverete la trama e i dettagli sul cast.

The Family McMullen: storia sentimentale di una famiglia

In questi trent'anni, incluso l'ultimo film, Edward Burns ha firmato quindici titoli come regista, nessuno dei quali, con l'eccezione forse di Il senso dell'amore e I marciapiedi di New York, ha avuto successo come I fratelli McMullen, che vinse il Gran Premio della Giuria al Sundance, mentre come attore lo ricorderete sicuramente in Salvate il soldato Ryan. In The Family McMullen tornano i vecchi personaggi con l'aggiunta di nuovi, tutti alle prese con le loro relazioni amorose, in alcuni casi inattese: ritroviamo dunque Barry McMullen (Burns) che ha superato la cinquantina e ha due figli ventenni, il fratello Patrick (Michael McGlone) e la cognata vedova, Molly (Connie Britton). A interpretare le nuove leve sono Tracee Ellis Ross, Juliana Canfield, Pico Alexander, Brian d’Arcy James e Halston Sage. Burns ha dichiarato in merito a questa tarda rivisitazione: "Non potrei essere più elettrizzato nel lavorare con Warner Bros. e Fathom Entertainment per riportare questi personaggi sul grande schermo. Spero, nel rivisitare il clan dei McMullan, di fare un altro film che porti un sorriso sul volto degli spettatori e ricordi al pubblico che la casa non è solo un luogo, ma anche le persone con cui lo condividi". Non sappiamo quante chance avrà di essere visto questo film ma, anche se pochi oggi ricorderanno I fratelli McMullen, sicuramente si tratta di una storia che piacerebbe a chi ama i film corali di ambientazione newyorkese incentrati su famiglie e rapporti sentimentali.

