The Fall Guy: ecco il nuovo trailer italiano ufficiale del film con Ryan Gosling e Emily Blunt

David Leitch rende omaggio al mondo degli stuntman con questo scatenato film tra azione e commedia che vedremo al cinema dal 1° maggio. Ecco il nuovo trailer di The Fall Guy.

Arriva nei cinema italiani il prossimo 1° maggio The Fall Guy, nuovo film diretto dal David Leitch di Atomica Bionda, Deadpool 2 e Bullett Train in cui omaggia il suo mondo di provenienza: quello degli stuntman professionisti.

Sospeso tra azione e commedia, The Fall Guy è basato sulla serie tv americana degli anni Ottanta Professione pericolo, che venne ideata da Glen A. Larson e che vedeva Lee Majors nei panni del protagonista Colt Seavers. Nel film il ruolo di Seavers, stuntman pronto a tutto, c'è Ryan Gosling, che è affiancato da Emily Blunt, Winston Duke, Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham e Stephanie Hsu. Ecco la trama ufficiale del film, che è stato sceneggiato dal Drew Pearce che con Leitch ha già lavorato in Hobbs & Shaw:

Colt Seavers è uno stuntman e, come ogni stuntman che si rispetti, è pronto a tutto: farsi saltare in aria e sparare, schiantarsi, lanciarsi dalle finestre e da ogni altezza possibile. Tutto per il nostro divertimento. Ora però, reduce da un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera, si troverà davanti alla prova più difficile della sua vita: ritrovare una star del cinema scomparsa, smascherare una cospirazione e cercare di riconquistare l'amore della sua vita, pur continuando a svolgere quotidianamente il suo lavoro. Sarà pronto a essere l’eroe?