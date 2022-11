The Fabelmans: un nuovo trailer italiano e una nuova foto ufficiale del film autobiografico di Steven Spielberg

News Cinema

The Fabelmans di Steven Spielberg, nuovo attesissimo capolavoro del regista quattro volte Premio Oscar, il suo film più intimo e personale, uscirà nei cinema di tutta Italia il 22 dicembre 2022. Ecco il nuovo trailer italiano del film.

Quella che vedete qui sopra è una nuova immagine ufficiale di The Fabelmans, il nuovo e attesissimo film di Steven Spielberg, nel quale il regista più influente e popolare della sua generazione racconta una storia intima e personale, ispirata alla sua stessa biografia. E qui di seguito, di The Fabelmans, potete vedere un nuovo trailer italiano ufficiale.

Presentato con uno straordinario successo di critica e di pubblico in prima mondiale al Toronto International Film Festival, e in Italia, in anteprima nazionale, alla Festa del Cinema di Roma e ad Alice nella città, The Fabelmans debutterà nei cinema italiani il prossimo 22 dicembre. Se volete sapere cosa vi potete aspettare dal film, che è un grandissimo film, potete leggere la recensione di The Fabelmans di Federico Gironi.

The Fabelmans: il nuovo trailer italiano ufficiale

The Fabelmans: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

The Fabelmans, uno spaccato dell’infanzia americana del XX secolo, è il toccante racconto di formazione di un giovane che scopre uno sconvolgente segreto di famiglia, la magia dei sogni e il potere salvifico del cinema.

The Fabelmans, che ha già vinto il Premio del Pubblico al Festival di Toronto, è interpretato dalla quattro volte candidata all'Oscar® Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle e dal candidato all'Oscar® Judd Hirsch, con le musiche del premio Oscar® John Williams, la fotografia del premio Oscar® Janusz Kaminski e il montaggio dei premi Oscar® Michael Kahn e Sarah Broshar.

Prodotto da Amblin Entertainment, The Fabelmans è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema e sarà al cinema dal 22 dicembre con 01 Distribution.