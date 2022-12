The Fabelmans - al Cinema: ecco dove vedere il nuovo film di Steven Spielberg

News Cinema

Ecco tutte le sale cinematografiche italiane che danno The Fabelmans, il nuovo bellissimo film di Steven Spielberg. Ecco dove vedere Il Grande Giorno al cinema.

Dopo il grande successo della critica internazionale ai Festival dove è stato presentato e le cinque recenti nomination ai Golden Globes, che ne preannunciano altre agli Oscar 2023, The Fabelmans, il nuovo bellissimo film di Steven Spielberg è ora anche nelle nostre sale. Il pubblico italiano potrà dunque emozionarsi con "il grande cinema attraverso i sogni, le speranze e gli amori del protagonista del film Sam Fabelman, alter ego del regista quattro volte Premio Oscar che firma la sua opera più personale rivelando aspetti intimi e segreti della sua vita e della sua famiglia in un racconto di formazione appassionante e universale."

Ecco tutti i cinema italiani che hanno in programmazione il film The Fabelmans, con sale e orari:

The Fabelmans, uno spaccato intenso e personale dell'infanzia americana del XX secolo, è il racconto di formazione di un giovane che scopre uno sconvolgente segreto di famiglia e un’esplorazione del potere dei film nell’aiutarci a vedere la verità sull’altro e su noi stessi...

Cinefilo è cinefilo, The Fabelmans, ma non è mai inutilmente feticista, né assomiglia ad altri film sul cinema. Nostalgico, forse, ma mai chiuso nel solipsistico rimpianto di un tempo che fu. Nemmeno sul fronte autobiografico, finalmente declinato secondo traiettorie diverse da quelle cui il cinema più recente ha abituato. Poi certo, che Sam sia Steven ce lo ricorda lo stesso regista, di continuo, specie nella scelta di un attore, Gabriel LaBelle, il Sam più "adulto" dei tre che vediamo sullo schermo, che di Spielberg è chiaramente più un sosia che un avatar. Ma Steven non è ripiegato dentro Sam, e Sam si apre per accogliere la proiezione di ogni spettatore. (Federico Gironi - Comingsoon.it)

