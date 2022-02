The Exorcism of God: il terrificante trailer dell'horror demoniaco

News Cinema

Arriva dal Messico l'horror The Exorcism of God, pronto a farci morire di paura. Protagonista della vicenda è un sacerdote con un esorcismo non andato a buon fine alle spalle. Del film è arrivato oggi lo spaventoso e cupo trailer.

Se mai dovesse arrivare in Italia, The Exorcism of God vi farà perdere il sonno per diverse notti, o quantomeno dormire con la luce accesa. Quest'horror che parla di possessione demoniaca ed è ambientato in Messico è infatti spaventosissimo, innanzitutto perché il diavolaccio di turno entra in diversi corpi e quindi "gli avversari" si moltiplicano.

The Exorcism of God, di cui è appena arrivato l'agghiacciante trailer, è diretto da Alejandro Hidalgo, al suo secondo lungometraggio e secondo horror dopo La casa del fin de los tiempos. Gli interpreti del film sono invece Will Beinbrink (IT: Capitolo 2), nel ruolo del protagonista, e Joseph Marcell, nei panni di un secondo esorcista. Negli Stati Uniti il film esce in sala e on demand l'11 marzo.

The Exorcism of God: la trama

The Exorcism of God racconta la storia di un prete di nome Peter Williams che è considerato un santo dagli abitanti della cittadina messicana in cui abita e fa del bene. Nessuno di loro, però, conosce il motivo della sua permanenza nel paese, che sarebbe un esorcismo fallito. Sono passati 18 anni da quel giorno e il demone mai sconfitto torna a perseguitare il nostro uomo, mentre intorno a lui gli episodi di possessione si moltiplicano. Per fortuna, in aiuto di Peter arriva un sacerdote anziano che sembra sapere il fatto suo.

The Exorcism of God: il trailer

Nel trailer di The Exorcism of God ci sono tutti i cliché, o meglio gli elementi tipici del sottogenere horror: sangue che gocciola dall'alto, visi e corpi straziati, figure invisibili che spuntano sotto alle lenzuola, creature inferocite e uno spirito che si trascina dietro un'enorme croce. C'è perfino un omaggio a L'Esorcista di William Friedkin, con l'esterno di una casa di notte, una finestra da cui proviene la luce e un prete di spalle. Che volete di più?