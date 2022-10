The Estate: il trailer red band della scatenata commedia con Anna Faris, Tony Collette, David Duchovny e Kathleen Turner

News Cinema

Esce in America il 4 novembre la commedia The Estate, su due famiglie ai ferri corti. Nel cast Anna Faris, Toni Collette, David Duchovny e Kathleen Turner. Il trailer red band.

Si sa che gli americani sono un popolo piuttosto puritano, e quando sentiamo parlare di trailer red band, o vietato ai minori, a noi in genere viene da sorridere. Ma non è sicuramente questo il caso di The Estate, una scatenata commedia politicamente scorretta, con un cast di serie A, che deve aver battuto parecchi record per quel che riguarda parolacce, situazioni scabrose e doppi sensi in un unico trailer (tipo i nostri cinepanettoni, che erano ritenuti film anche per bambini...). Diretto da Dean Craig e interpretato da Toni Collette, Anna Faris, David Duchovny e un'irriconoscibile Kathleen Turner, che non ha paura di osare, The Estate uscirà in America il 4 novembre.

The Estate: una commedia sopra le righe

The Estate racconta la storia di due sorelle (Toni Collette e Anna Faris), che per motivi di venale interesse cercano di ingraziarsi una loro zia molto ricca, (Kathleen Turner), bisbetica e malata in modo terminale, nella speranza di ottenerne l'eredità. Ma non sono le sole ad ambire al malloppo, ci sono anche un viscido cugino baffuto (David Duchovny) e un'altra cugina (Rosemarie DeWitt), disposti perfino a cercare un uomo che... possieda la zia per l'ultima volta, per assicurarsi i suoi favori. Una commedia con molti colpi bassi. Letteralmente. Del cast fanno parte anche Ron Livingston e Keyla Monterroso Mejia.