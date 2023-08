The Equalizer 3 Senza tregua: nelle clip del film Denzel Washington parla in italiano (o almeno ci prova)

News Cinema

Arriva al cinema il 30 agosto distribuito da Eagle Pictures l'action con Denzel Washington The Equalizer 3 - Senza tregua, dove il personaggio dell'attore premio Oscar deve anche parlare brevemente in italiano. Vediamo come se la cava in queste tre clip del film.

Arriva al cinema con Eagle Pictures il 30 agosto The Equalizer 3 - Senza tregua, capitolo finale della trilogia action di Antoine Fuqua con Denzel Washington (insieme nella foto). Un sodalizio che va avanti da anni quello tra l'attore e il regista, iniziato nel 2001 con Training Day, a cui Washington deve il suo primo Oscar come protagonista e il secondo in assoluto.

Denzel Washington parla in italiano nelle clip di The Equalizer 3

In questo terzo episodio, l'agente della CIA in pensione (ma non troppo) Robert McCall, ha a che fare con la mafia in un paesino del Sud Italia (il film è stato girato sulla Costiera Amalfitana), il che implica che qualche volta deve interagire coi nativi e parlare in italiano, o almeno provarci. Come è noto, l'italiano è una lingua difficilissima per gli americani, per cui non aspettatevi che questo grande attore sia in grado di recitare intere frasi nel nostro idioma, ma insomma, giudicate voi dalle clip che vi presentiamo. Del resto noi italiani siamo molto comunicativi e riusciamo a farci capire anche dai sassi, no? Oltre al grande Denzel, nel cast ci sono anche Dakota Fanning, David Denman, e un nutrito gruppo di attori italiani, tra cui Gaia Scodellaro, il veterano Remo Girone e Andrea Dodero, visto di recente nella serie The Good Mothers. Ma adesso lasciamo la parola a Denzel Washington.



The Equalizer 3 - Senza Tregua: Clip Ufficiale del Film: Denzel Washington parla in italiano (1) - HD



The Equalizer 3 - Senza Tregua: Clip Ufficiale del Film: Denzel Washington parla in italiano (2) - HD



The Equalizer 3 - Senza Tregua: Clip Ufficiale del Film: Denzel Washington parla in italiano (3) - HD

The Equalizer 3: la trama e il trailer del terzo capitolo