The Electric State: le prime foto del film di fantascienza dei fratelli Russo con Chris Pratt e Millie Bobby Brown

News Cinema

Sono state diffuse le prime fotografie del film di fantascienza retrò The Electric State, che arriverà su Netflix nel febbraio del 2015 ed è diretto dai fratelli Russo. Nelle immagini si vedono i protagonisti Millie Bobby Brown e Chris Pratt e il cast secondario.

Torniamo a parlare di un film che ci incuriosisce molto e che porta la forma nientemeno che dei fratelli Russo, già registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, per citare solo alcuni titoli. Ovviamente stiamo parlando del fantascientifico The Electric State, che vede protagonisti Millie Bobby Brown e Chris Pratt, che si muovono in un universo futuristico ma per alcuni aspetti retrò, come si evince dalla presenza di un Volkswagen Bulli, il classico furgoncino da surfisti di cui ancora esistono diversi esemplari. Se parliamo di questo mezzo di trasporto meravigliosamente vintage è perché abbiamo visto le prime foto di scena del film, e il merito è di Vanity Fair, che ne ha pubblicate addirittura 10, fornendoci anche qualche informazione nuova sul film.

The Electric State: A che punto siamo?

In una recente intervista, Anthony Russo ha confermato che The Electric State è in postproduzione e che sia lui che Joe sono molto orgogliosi del lavoro fatto:

Siamo tutti molto fieri del film. Lo stiamo completando. Probabilmente avremo bisogno di un altro mese e mezzo di lavoro o giù di lì, e siamo felicissimi di poterlo mostrare al pubblico al principio del nuovo anno.

Occorre specificare che il film debutterà su Netflix e che ciò avverrà nel mese di febbraio.

In The Electric State Millie Bobby Brown interpreta una ragazza orfana che, insieme al suo amico robot e un vagabondo alla ricerca di suo fratello, attraversa il West americano. Il film è chiaramente un romanzo di formazione ed è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Simon Stålenhag. Nel film recitano anche Ke Huy Quan, Stanley Tucci, Jenny Slate, Giancarlo Esposito, Billy Bob Thornton, Brian Cox e Anthony Mackie.

The Electric State: Le foto di scena del film e la backstory dei robot

Le fotografie di The Electric State ci mostrano innanzitutto come sono i robot del film. La protagonista femminile ne ha uno al seguito ed è un robot buono. Ma sulla Terra ne esistono altri decisamente malvagi. Sono loro che comandano nel film e l'articolo di Vanity Fair ci informa che i primi animatronics della Disney sono stati la base per la creazione di straordinarie Intelligenze Artificiali. Diversi anni dopo, però, i robot si sono ribellati ai loro creatori, ma siccome sono nati come amici degli uomini, hanno conservato il loro aspetto tenero, carino e amichevole. Sulla rivolta dei robot, Joe Russo ha voluto spiegare:

Questi robot avevano un aspetto molto benevolo. A un certo punto hanno avuto la sensazione di essere stati trattati male e hanno sentito il desiderio di essere trattati come gli umani. Tutto ciò ha portato a una guerra. Ecco perché c'è questa strana dicotomia, e cioè che questi agenti di Supporto Virtuale compiacenti e buonissimi stanno cercando di uccidere gli uomini.

Vista la presenza dei numerosi uomini meccanici, il budget del film è arrivato a 300 milioni di dollari. Inoltre i Russo brothers hanno fatto un largo uso di CGI.

Tornando alle foto, notiamo che Chris Pratt ha una capigliatura molto insolita per lui. Vediamo anche Stanley Tucci e Giancarlo Esposito, che interpreta un cattivo. Infine c'è il mitico Ke Huy Quan, tornato in auge con Everything Everywhere All at Once e vincitore di un Oscar come miglior attore non protagonista.