The Crooked Man: James Wan spera ancora in uno spin-off di The Conjuring sul personaggio

Nel 2017 James Wan annunciò l'intenzione di dedicare un film al personaggio del Crooked Man apparso in The Conjuring - Il caso Enfield, ma The Nun prese il sopravvento. Ma Wan non ha ancora perso le speranze.

Nel 2017, James Wan aveva annunciato che sarebbe entrato in produzione uno spin-off, ovvero un film solista, dedicato al personaggio del Crooked Man, apparso in The Conjuring - Il caso Enfield, secondo film della fortunata serie, l'anno precedente. Poi invece, il personaggio emerso da quel film è stato The Nun, ma oggi Wan rivela di non avere ancora perso le speranze di dedicare un film del franchise all'affascinante personaggio di cui (per una volta ci perdonerete l'autocitazione), scrivevamo all'epoca: "forse un film a sé meriterebbe anche il Crooked Man, l’Uomo Storto dello Zootropio, che, per quanto cartoonesco (alzi la mano chi non ha pensato a Beetlejuice), ricorda anche protagonisti del terrore adolescenziale moderno come lo Slenderman delle creepypasta".

James Wan spera ancora in un film sul Crooked Man

Sembrava ormai ufficialmente cancellato il progetto di dedicare un film al Crooked Man, o Uomo Storto, o Storpio (interpretato da Javier Botet), ma James Wan ha riacceso le speranze di quanti avevano apprezzato il personaggio, pur nella sua breve apparizione. Parlando con Entertainment Weekly, in previsione dell'uscita, prevista entro l'anno, di The Conjuring: Il rito finale, Wan ha detto: "Ho ancora un film in testa che mi piacerebbe tantissimo e spero di fare un giorno, vedremo. Ci sono ancora dei fan che di tanto in tanto mi contattano e ci pregano di fare un film sul Crooked Man. Da fan mi piacerebbe farne uno un giorno, se riesco a convincere lo Studio a farlo". Il produttore Peter Safran ha aggiunto: "Pensavamo che il Crooked Man sarebbe stato in pratica l'Annabelle di The Conjuring 2. Ma quando il pubblico ha visto il film, voleva sapere di più sulla Suora. E' quello che li attirava. E bisogna ascoltare i propri fan, il pubblico". Ma come sarebbe un ipotetico film dedicato al personaggio dell'Uomo Storto? Wan ha risposto: "Con Crooked Man, mi piacerebbe spingerlo più dalle parti del sottogenere della fiaba dark, e farlo più bizzarro. Mi piace l'idea che, all'interno dell'universo di The Conjuring, ognuno dei nostri piccoli film abbia il suo sapore particolare, di modo che non sembrino tutti uguali".

I film dell'universo The Conjuring con relativi spin-off

Ecco l'elenco dei film che appartengono all'universo di The Conjuring: il nono film della serie concluderà a quanto pare la Fase 1 del franchise, aprendo la Fase 2: