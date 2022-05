The Conjuring: la casa infestata che ha ispirato il film venduta ad una cifra record

News Cinema

La vera casa che si dice infestata e che è servita da ispirazione all'horror The Conjuring è stata venduta da due indagatori del paranormale per una cifra superiore al milione di dollari. La storia.

La realtà, lo abbiamo constatato più volte, supera spesso la fantasia. Da un po' di tempo era in vendita all'asta la casa del diciannovesimo secolo dove ha vissuto la famiglia Perron, la storia raccontata nell'horror di James Wan, L'evocazione - The Conjuring. Bene, la proprietà, ritenuta infestata, è stata venduta a una cifra che ha dell'incredibile, 1 milione e 520.000 dollari, il 27% per cento in più del prezzo richiesto e un cospicuo guadagno per i precedenti proprietari che l'avevano pagata, nel 2019, 439.000 dollari! Se non vi ricordate di che casa si tratta, niente paura, vi riassumiamo tutta la faccenda.

La vera casa infestata di The Conjuring

Quella che vedete a sinistra nella foto è, ovviamente, un'immagine del film, mentre quella a destra è la vera proprietà di campagna, di 280 metri quadri, di cui vi stiamo parlando. Non si trova nel New England ma nel Rhode Island, e a parte la location le leggende delle infestazioni demoniache che la accompagnano sono analoghe a quelle raccontate nella versione fiction. Tra le sue mura sono accaduti pare omicidi, stupri e suicidi e si dice che sia infestata dallo spirito di Bathsheba Sherman, che vi visse nel periodo della sua costruzione.

I fortunati penultimi proprietari, a cui questo luogo di orrori ha portato solo fortuna, sono due sedicenti investigatori del paranormale (un po' come gli Ed e Lorraine Warren di The Conjuring), Jenn e Cory Heinzen, che per quattro mesi hanno vissuto solo in una sola stanza come "segno di rispetto per gli spiriti, facendoli abituare a noi invece di invadere i loro spazi". I due sostengono di essere stati visitati da una figura nera: "Quando ci siamo resi conto di essere svegli e di vederla entrambi, è sparita". Ma, come in tutte le migliori tradizioni di case stregate, si sono sentiti anche passi sulle scale e colpi alle porte e sono state viste luci in stanze che non avevano illuminazione. Ma chi è, dunque, che ha voluto così tanto questo bel posticino, da acquistarlo a un prezzo superiore a quello richiesto?

A quanto pare si tratta di una imprenditrice edile di Boston, Jacqueline Nuñez, di 58 anni, che l'ha spuntata su più di 10 offerenti. La donna ha accettato le condizioni poste dai proprietari, ovvero di non vivere nella casa per il suo stesso bene. "Questo è un acquisto molto personale per me" - ha dichiarato - "Quando è stata messa sul mercato, ho pensato 'Questa è una proprietà che permette alla gente di parlare coi morti". E allora cosa ha intenzione di farne, visto che non potrà viverci? Semplicemente organizzerà degli eventi (presumiamo tour guidati non a buon mercato per gli amanti del brivido) con la famiglia Perron. "Non ho paura della casa", ha detto, "ma richiedetemelo tra un anno". Ogni commento, ci sembra, è superfluo.