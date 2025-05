The Conjuring - Il rito finale: il primo trailer italiano dell'ultimo caso dei Warren!

News Cinema

La Warner ha diffuso il primo teaser trailer in italino di The Vonjuring - Il rito finale, che arriverà al cinema il 4 settembre.

Arriverò al cinema con Warner Bros. il prossimo 4 settembre The Conjuring - Il rito finale, quarto film (su 9 con gli spin-off) della serie madre relativa agli incontri col soprannaturale dei coniugi Ed e Lorraine Warren, celebri demonologi americani, interpretati nei film da Patrick Wilson e Vera Farmiga. La saga ispirata ai "veri" casi della coppia ha avuto un grandissimo successo, incassando in totale oltre 2 miliardi di dollari di incasso al box office mondiale. Per ingannare l'attesa, è stato diffuso il primo teaser trailer italiano, che vi presentiamo.

The Cojuring - L'ultimo rito: il cast e il nuovo caso

The Conjuring - L'ultimo rito è diretto dal veterano del franchise Michael Chaves e prodotto dagli ideatori della saga James Wan e Peter Safran. Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano per affrontare un ultimo caso nei panni dei celebri investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren, in un agghiacciante e potente nuovo atto della saga che ha conquistato il botteghino globale. Accanto a Farmiga e Wilson, nel cast troviamo Mia Tomlinson e Ben Hardy nei ruoli di Judy Warren, figlia di Ed e Lorraine, e del suo fidanzato Tony Spera, oltre a Steve Coulter, che torna nei panni di Padre Gordon, e Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton e Shannon Kook. Il caso di cui si occupano stavolta i Warren riguarda la famiglia Smurl, residente negli anni Settanta in Pennsylvania, la cui casa, a loro dire, era infestata dai demoni. Com'è noto, tutti i casi raccontati nella serie sono "veri" (almeno per chi ci crede), nel senso che i popolarissimi demonologi - la vera Lorraine Warren era ancora viva all'inizio della saga - hanno davvero indagato su questi fenomeni.