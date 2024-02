The Conjuring 4: trovato il regista dell'ultimo film della saga horror

News Cinema

Sarà forse l'ultima avventura dei coniugi Warren nel regno dell'occulto The Conjuring 4 ed è stato appena trovato il nuovo regista, Michael Chaves.

Se Jurassic World 4 non ha ancora il regista, il quarto capitolo della fortunata saga horror The Conjuring ne ha appena trovato uno. Ed è un nome già noto a chi segue l'horror, ovvero quello di Michael Chaves, che ha già diretto il terzo capitolo del franchise. Ma ovviamente il regista ha una lunga storia con la serie, visto che ha anche diretto lo spin-off The Nun II e La Llorona - Le lacrime del male.

The Conjuring 4 - Last Rites, cosa sappiamo finora

La saga di The Conjuring, che vede protagonisti i coniugi demonologi Ed e Lorraine Warren, interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga, ha incassato finor nel mondo oltre 2 miliardi di dollari, infrangendo il record di serie horror di maggior successo di sempre. Il quarto capitolo affidato a Michael Chaves è scritto da James Wan con David Leslie Johnson Mc-Goldrich, coautore del terzo film. Sulla trama per ora viene mantenuto il più stretto riserbo, anche se sicuramente gli autori avranno attinto a uno dei numerosi casi affrontati dai Warren. In teoria The Conjuring 4 dovrebbe essere l'ultimo, come indica anche il titolo "gli ultimi rituali", ma visto come funziona in genere con questi film, non è improbabile che i produttori ci ripensino. Qua sotto il trailer del terzo film diretto da Chavez, che aveva per sottotitolo "Per ordine del diavolo".