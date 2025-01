The Brutalist: una clip in anteprima esclusiva del film candidato a dieci premi Oscar

News Cinema

Manca poco al debutto nelle sale italiane del film di Brady Corbet interpretato da Adrien Brody che è uno dei candidati di maggior peso agli Oscar 2025. Ecco una clip in anteprima esclusiva di The Brutalist, nei cinema italiani dal 6 febbraio con Universal Pictures.

Con dieci candidature - comprese quelle per il miglior film, la migliore regia, il miglior attore protagonista, la migliore sceneggiatura - The Brutalist si presenterà come uno dei film da battere alla prossima Notte degli Oscar. Possiamo ipotizzare abbastanza facilmente che nelle categorie principali la lotta sarà a due, tra questo film di Brady Corbet e l'Emilia Pérez di Jacques Audiard.

Quest'ultimo è già uscito nei cinema italiani, mentre The Brutalist debutterà nelle sale giovedì 6 febbraio, e noi ve ne diamo ora un'anticipazione.

Come più volte raccontato, quella di The Brutalist è la storia di un geniale architetto ungherese, sfuggito all'orrore dei campi di concentramento nazisti, che cerca di rifarsi una vita negli Stati Uniti, e che sembra trovare la porta d'ingresso al suo personalissimo Sogno Americano quando incontra un miliardario bizzoso e eccentrico che decide di diventare il suo mecenate. Proprio l'incontro tra queste due figure - che possono essere raccontate anche come il Genio da una parte e il Capitale dall'altra - il film di Brady Corbet trova una delle sue maggiori tematiche, raccontando di come il sogno artistico e esistenziale del protagonista interpretato da Adrien Brody dovrà andare a sbattere più e più volte contro l'ego, la volontà di dominio e la violenza fisica e economica di quello che ha invece il volto di Guy Pearce (candidato all'Oscar pure lui).

In questa clip di The Brutalist che vi presentiamo in anteprima esclusiva c'è il momento in cui l'incontro tra i due sembra ancora in una fase idilliaca, e in cui il ricco uomo d'affari propone all'esule ebreo la progettazione di un'opera che dovrebbe rappresentare per entrambi la massima espressione della loro vita, e che Corbet - con un rapido cambio di prospettiva - mostra già in tutta la sua inevitabile ambiguità.



The Brutalist: Una Clip in anteprima esclusiva del Film con Adrien Brody e Guy Pearce - HD

Oltre alle candidature all'Oscar già citate, The Brutalist ha ottenuto quelle per la miglior attrice non protagonista (Felicity Jones), il montaggio, la fotografia, la scenografia e la colonna sonora originale.

Qui di seguito, trama ufficiale e trailer italiano di questo attesissimo film.

Fuggendo dall'Europa del dopoguerra, l'architetto visionario László Toth arriva in America con l'obiettivo di ricostruire la sua vita, il suo lavoro e il suo matrimonio con la moglie Erzsébet, dopo essere stati separati durante la guerra a causa di confini mutevoli e regimi oppressivi. Da solo in un paese sconosciuto, László si stabilisce in Pennsylvania, dove il ricco e influente industriale Harrison Lee Van Buren riconosce il suo talento nell'arte di costruire. Ma potere e eredità hanno un prezzo molto alto...