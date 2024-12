The Brutalist: il nuovo trailer italiano ufficiale del film di Brady Corbet

News Cinema

Nei cinema italiani il prossimo 6 febbraio con Universal Pictures il film con Adrien Brody Leone d'Argento a Venezia e candidato a sette Golden Globe. Ecco il nuovo trailer italiano ufficiale di The Brutalist.

È stato presentato in concorso al Festival di Venezia pochi mesi fa, e lì ha vinto il Leone d'Argento per la miglior regia. Il New York Film Critics Circle l'ha eletto miglior film dell'anno. Ai Golden Globe 2025 ha ottenuto sette candidature (miglior film drammatico, migliore regia, miglior attore, miglior attrice, miglior attore non protagonista, migliore sceneggiatura e miglior colonna sonora) e quando arriveranno quelle degli Oscar saremo sicuramente da quelle stesse parti.

Insomma: The Brutalist, che è il nuovo film di Brady Corbet, è sicuramente uno dei titoli più caldi del momento, un perfetto esempio di come il cinema possa credere ancora ciecamente in sé stesso in un periodo in cui se ne decreta la morte un giorno sì e l'altro pure. Al cinema in Italia, lo vedremo dal 6 febbraio grazie alla distribuzione di Universal Pictures.

Come oramai sicuramente saprete, The Brutalist racconta la storia di un László Tóth (un bravissimo Adrien Brody, che in molti sostengono abbia eguagliato la sua performance nel Pianista di Polanski), un archiettto ebreo ungherese che è sopravvissuto all'orrore dei campi di concentramento e che alla fine della Seconda Guerra Mondiale, parte per America, dove vive un cugino (Alessandro Nivola) e dove vuole iniziare una nuova vita. Lì, mentre aspetta di scoprire se la moglie (Felicity Jones) sia sopravvissuta allo sterminio nazista per farsi raggiungere, László svolge lavori umili e al di sotto della sua preparazione, ma il suo talento viene notato da un ricchissimo uomo d'affari (Guy Pearce) che si offre di diventare il suo mecenate e gli commissiona un grandioso e ambizioso progetto. Ma il rapporto di László con il suo mecenate, e i suoi collaboratori, e con il suo stesso visionario talento, nel quale si riflette la tragedia che ha vissuto sulla sua pelle, non saranno affatto facili.

Questo qui di seguito è il nuovo trailer italiano ufficiale e il poster di The Brutalist, di cui potete anche leggere la recensione di Mauro Donzelli.