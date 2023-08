The Boy and the Heron di Hayao Miyazaki aprirà il San Sebastián Film Festival: diffusa la prima immagine ufficiale

News Cinema

The Boy and the Heron, il titolo internazionale di Kimitachi wa Do Ikiruka (How Do You Live), l'atteso ultimo (?) film di Hayao Miyazaki, sarà il film d'apertura della prossima edizione del San Sebastián Film Festival, in Spagna, il prossimo 22 settembre. Per annunciare la premiere europea, lo Studio Ghibli ha diffuso la prima immagine ufficiale della pellicola.

The Boy and the Heron aprirà il San Sebastián Film Festival: ecco la prima immagine ufficiale dell'ultimo film di Hayao Miyazaki

Solo qualche giorno fa, grazie alla diffusione, in Giappone, del volume fotografico dedicato a The Boy and the Heron, sul web erano apparse le prime immagini del film. Tuttavia, è stato solo con l'annuncio della premiere europea che lo Studio Ghibli ha finalmente svelato la prima foto ufficiale dell'ultimo lavoro del maestro Miyazaki.

The 1st official picture of Hayao Miyazaki's "The Boy and the Heron" has been revealed by San Sebastian Festival (Spain).

The film will be screened during the opening ceremony (Sept 22).https://t.co/vLD2LJbI3S

(all the images you have seen before are pamphlet's scans/photos) pic.twitter.com/h6zCUk9BKj — Catsuka 💙 (@catsuka) August 17, 2023

Il film aprirà il 71esimo San Sebastián Film Festival (Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián), il 22 settembre, all'Auditorium Kursaal, segnando una tappa importante per il riconoscimento del lavoro di Miyazaki in Europa: è la prima volta, infatti, che uno dei suoi film partecipa in concorso alla prestigiosa kermesse cinematografica. Nelle precedenti edizioni, infatti, il regista aveva presentato La città incantata, Ponyo sulla scogliera e Si alza il vento, ma mai nella sezione ufficiale del festival.

The Boy and the Heron, conosciuto con il titolo inglese How Do You Live, è l'ultima opera del maestro, a dieci anni di distanza da Si alza il vento, che avrebbe dovuto costituire il suo testamento cinematografico. Nel giro di poche settimane, la pellicola sarà il titolo di apertura anche del Toronto Film Festival, per poi essere presentata in concorso alla prossima edizione del New York Film Festival, che si terrà tra il 29 settembre e il 15 ottobre. The Boy and the Heron sarà distribuito negli USA a partire dal prossimo autunno, grazie alla casa di distribuzione GKIDS. Il film è stato diffuso per la prima volta in Giappone il mese scorso, ottenendo un grande consenso di critica e di pubblico, incassando oltre 13 milioni di dollari al botteghino nel suo weekend d'apertura, diventando così il più grande debutto cinematografico nella storia dello Studio Ghibli.

Sebbene il titolo sia lo stesso del romanzo del 1937 di Genzaburo Yoshino, la trama del film - scritto e diretto da Miyazaki - seguirà vicende estranee al libro: la pellicola racconterà la storia di un adolescente, Mahito Maki, che scopre una torre abbandonata nella sua nuova città ed entra in un mondo fantastico con un airone grigio.