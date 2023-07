Hayao Miyazaki, l'ultimo film esce anche in IMAX in Giappone ed è la prima volta

News Cinema

Lo Studio Ghibli ha intenzione di salutare Hayao Miyazaki, al suo ultimo misterioso film How Do You Live?, in sala dal 14 luglio in Giappone, con una disponibilità a sorpresa anche in IMAX. Non era mai successo ad alcun anime dello studio al suo esordio.

Manca poco: il 14 luglio arriva nelle sale giapponesi How Do You Live?, teoricamente (ma non vogliamo credergli) ultimo film di Hayao Miyazaki. La sorpresa è che, per la prima volta nella storia dello Studio Ghibli, uno degli studi di anime più apprezzati del mondo, un lungometraggio animato sarà distribuito già alla partenza anche in IMAX. Non era mai successo prima, segno che lo studio punta molto sull'evento rappresentato da questo ancora misterioso film. Leggi anche Gli anime dello Studio Ghibli tornano al cinema, da luglio ad agosto per Lucky Red

How Do You Live? di Hayao Miyazaki esce in Giappone anche in IMAX

A pochi giorni dall'esordio nelle sale giapponesi di How Do You Live?, forse ultimo film di Hayao Miyazaki, lo Studio Ghibli ha diffuso le caratteristiche tecniche dell'uscita: Dolby Atmos, Dolby Cinema e DTS X, durata 124 minuti... e esordio anche in IMAX. Non era mai accaduto prima che un film dello Studio Ghibli o di Hayao fosse regolarmente distribuito sin dalla partenza in IMAX, ma la mossa non stupisce: recenti anime campioni d'incassi in Giappone, come Demon Slayer Mugen Train o The First Slam Dunk, oltre ad aver travolto il boxoffice in patria con numeri che hanno umiliato le produzioni occidentali, hanno registrato ottime performance sugli schermi giganti. L'esperienza cinematografica continua ad avere un enorme valore in Giappone, e non c'era motivo che lo Studio Ghibli non provasse a dire la sua in questa resilienza.

Detto questo, How Do You Live? è ancora avvolto nel mistero: per decisione del presidente Toshio Suzuki, non esistono né trailer né immagini ufficiali del lungometraggio, con una deliberata strategia che vuole alimentare al massimo la curiosità. Un piano che Miyazaki ha accettato ma che, leggendo le sue ultime parole all'inagurazione di una mostra dedicata allo Studio Ghibli, lo preoccupa: "Mi chiedo se andrà bene senza fare pubblicità. Comincio a preoccuparmi... sono un po' preoccupato, tutto qui". In effetti è un azzardo, ma quale identità artistica se non quella dello Studio Ghibli può provare un azzardo di questo tipo?

How Do You Live? si basa sul libro omonimo del 1937 di Genzaburo Yoshino, un romanzo di formazione su un quindicenne che cresce insieme a suo zio. L'immagine che vedete in alto a destra in realtà è la copertina proprio di una riedizione del volume: l'unica immagine ufficiale del film è solo il poster a sinistra! Leggi anche Ponyo sulla scogliera: il film di Hayao Miyazaki a cui voglio più bene