The Black Demon: il trailer del film con Josh Lucas contro un megalodonte

Una famiglia in vacanza, una piattaforma petrolifera semi deserta, un gigantesco squalo preistorico legato a un mito atzeco: sta per uscire in USA uno shark movie da leccarsi i baffi, diretto dal regista di Rambo: Last Blood. Ecco il trailer di The Black Demon.

Amanti dei film con gli squali (siete tanti, lo so), aprite le orecchie e spalancate gli occhi. Perché stiamo per parlarvi di un film, e mostrarvene il trailer ufficiale originale, che pare promettere molto bene.

Si chiama The Black Demon, lo hanno scritto Carlos Cisco e Boise Esquerra, e lo ha diretto Adrian Grunberg, quello che dopo aver fatto la seconda unità o l'assistente alla regia in film come Jarhead, Apocalypto, Jack Reacher: Punto di non ritorno e molti altri ancora, ha diretto Rambo: Last Blood, il capitolo conclusivo della saga del personaggio interpretato da Stallone.

Attenzione anche al cast, perché il protagonista è Josh Lucas, un attore americano molto bravo e molto sottovalutato, che è stato ad esempio uno dei protagonisti del Le Mans '66 - La grande sfida James Mangold, nonché nel cast dell'apprezzata serie Yellowstone. Al suo fianco, attori messicani come Fernanda Urrejola (vista in Narcos: Messico e Cry Macho), Julio Cesar Cedillo (Narcos: Messico, Sicario, Le tre sepolture), Venus Ariel e Carlos Solórzano.

Già, perché The Black Demon è ambientato in Messico. La storia vede Lucas nei panni di uomo che lavora per una grande compagnia petrolifera che è in vacanza con la famiglia in luoghi che dovrebbero essere idilliaci ma che, per qualche motivo, sono diventati cupi e desolato. Allora Paul, questo il nome del protagonista, decide di raggiungere in barca la piattaforma della sua azienda sulla quale ha lavorato, ma anche lì c'è qualcosa di strano: di tutto il personale, uno solo è sopravvissuto alla fame e alla rabbia inarrestabili di uno squalo preistorico e gigantesco, sbucato dal passato per condannare gli uomini che stanno distruggendo la natura.

In attesa di sapere se e come sarà possibile vedere il film in Italia, ecco qui il trailer ufficiale originale di The Black Demon: