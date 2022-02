The Beatles - Get Back: The Rooftop Concert in esclusiva nelle sale IMAX dal 9 al 13 febbraio

News Cinema

Dopo il record e il sold out fatto registrare nelle sale del circuito IMAX degli Stati Uniti, arriva anche in quelle italiane, dal 9 al 13 febbraio, The Beatles: Get Back – The Rooftop Concert, l'indimenticabile (e ultimo) concerto dei Beatles sul tetto della sede di Apple Corps di Savile Row avvenuto il 30 gennaio 1969, nella versione da 60 minuti restaurata appositamente per la storica docuserie di Peter Jackson su Disney +.

The Beatles Get Back - The Rooftop Concert: le dichiarazioni sull'evento

Peter Jackson, produttore e regista di The Beatles: Get Back, afferma in merito all'iniziativa: "Sono entusiasta che il pubblico possa vivere il concerto sul tetto di The Beatles: Get Back in IMAX, su uno schermo enorme- È l'ultimo concerto dei Beatles ed è il modo assolutamente perfetto per vederlo e ascoltarlo".

"Fin dal debutto della bellissima e illuminante docuserie di Peter Jackson, sentivamo che i fan avevano il desiderio di vivere in IMAX l’indimenticabile esibizione sul tetto", afferma Megan Colligan, presidente di IMAX Entertainment. Siamo davvero entusiasti di collaborare con Disney per portare Get Back su un palcoscenico completamente nuovo e offrire ai fan dei Beatles in tutto il mondo l'opportunità unica di guardare e ascoltare i loro eroi attraverso l’impareggiabile immagine e suono di IMAX".

Il concerto, che appare nella sua interezza nella docuserie originale di Peter Jackson The Beatles: Get Back disponibile su Disney+, sarà ottimizzato per gli schermi IMAX, rimasterizzato in digitale nella qualità dell'immagine e del suono di The IMAX Experience® con la tecnologia proprietaria IMAX DMR® (Digital Remastering).

Le sale IMAX in Italia:

Queste le sale del circuito IMAX dove dal 9 al 13 febbraio sarà possibile assistere a The Beatles Get Back: The Rooftop Concert: