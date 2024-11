The Beast: in anteprima esclusiva una clip del nuovo, straordinario film di Betrand Bonello

News Cinema

Arriva nei cinema il 21 novembre con I Wonder Pictures il nuovo film del regista francese Betrand Bonello, uno dei nomi fondamentali del cinema contemporaneo (e futuro), che vede protagonista una bravissima Léa Seydoux. Ecco in anteprima esclusiva una clip di The Beast.

Bertrand Bonello è, perlomeno da Nocturama in avanti, uno dei registi fondamentali del cinema contemporaneo e futuro. Da quel film di otto anni fa in avanti, il francese ha proseguito un discorso attento, coerente e affascinante sulla contemporaneità, universale e cinematografica, che ora arriva a un nuovo capitolo con The Beast, il film che vedremo dal 21 novembre al cinema grazie a I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection che lo distribuiscono nel nostro paese.

Presentato in prima mondiale in concorso al Festival di Venezia del 2023, The Beast è un film originale e ambizioso, capace di riflettere tanto sulla natura umana quanto su quella delle immagini. Tratto in maniera estremamente libera dal racconto "La bestia nella giungla", scritto da Henry James nel 1903, The Beast racconta dell'ossessione amorosa da un lato, e per una misteriosa catastrofe che sente incombente dall'altro, di una giovane donna, la Gabrielle interpretata da Léa Seydoux. La incontriamo in tre diverse incarnazioni su tre diversi piani temporali che Bonello, spesso e volentieri, intreccia tra loro: il 1910, l'anno in cui, a Parigi, Gabrielle incontra per la prima volta Louis, il personaggio di George MacKay, di cui si innamora appassionatamente ma con timore al tempo stesso; il 2014, in cui le strade di queste due anime si incrociano di nuovo in una Los Angeles esplicitamente lynchiana; e il 2044, l'anno in cui Gabrielle decide di guarire le sue ossessioni sottoponendosi a quella che oramai è una pratica comune, una "purificazione" del DNA che ripulisce l'individuo dai traumi delle sue vite precedenti e dalla imprevedibilità delle passioni umane.

Proprio relativa a questa pratica - che visivamente ricorda un po' una celebre soluzione adottata da Jonathan Glazer in Under the Skin - fa riferimento questa clip di The Beast che vi proponiamo in anteprima esclusiva.

