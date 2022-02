The Batman: un nuovo spot in italiano per il film con Robert Pattinson

News Cinema

Un ulteriore video promozionale in italiano si va ad aggiungere ai contenuti che ci ricordano una cosa sola: The Batman esce al cinema il 3 marzo 2022.

Meno 30 giorni al 3 marzo, data di uscita al cinema del film sul Cavaliere Oscuro che ci offrirà una nuova versione del tormentato eroe del mondo DC Comics. Il The Batman diretto Matt Reeves è un film noir che si tinge di horror, una detective story d'azione che in 2 ore e 55 minuti in cui il Bruce Wayne/Batman di Robert Pattinson dovrà vedersela con il Pinguino interpretato da Colin Farrell e l'Enigmista di Paul Dano. E lo farà presumibilmente con l'aiuto di Zoë Kravitz nel ruolo di Catwoman. Il film diretto da Matt Reeves da oggi aggiunge un nuovo spot italiano ai tanti contenuti promozionali che continuano a far salire il livello di seduzione e di attesa.



The Batman: Spot 15”: Cosa Nascondi

The Batman: trama, trailer e poster del film con Robert Pattinson