The Batman, Robert Pattinson ha in mente i nemici per l'eventuale sequel

News Cinema

Robert Pattinson dimostra di conoscere il mondo di Bruce Wayne, perché per un eventuale sequel di The Batman ha in mente villain molto specifici, con i quali l'Uomo Pipistrello potrebbe scontrarsi...

Ormai manca pochissimo all'uscita di The Batman con Robert Pattinson: in attesa del 3 marzo, qualcuno comincia già a guardare oltre questo lungometraggio di Matt Reeves, a un sequel, e quel qualcuno è proprio il suo protagonista. Sarà anche stato inizialmente contestato, ma Pattinson ha tutta l'intenzione di dimostrare che tiene al ruolo e ha fatto i compiti a casa per bene. Suonerà convincente? Leggi anche The Batman, Robert Pattinson: "Ecco perché ci tenevo"

The Batman, Robert Pattinston: "Mi piacerebbe fare qualcosa con la Corte dei Gufi"

Intervistato da Den of Geek, Robert Pattinson ha rivelato che, per un eventuale seguito di The Batman, sarebbe interessante per lui vedere Bruce Wayne affrontare la Corte dei Gufi (Court of Owls). Ecco le sue precise parole:

Mi piacerebbe fare qualcosa con la Corte dei Gufi. Ci sono elementi in The Batman che sono un po' horror e secondo me quella è una cosa piuttosto nuova per Batman.