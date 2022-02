The Batman, Colin Farrell ha preso un caffè da Starbucks con il costume del Pinguino: il suo racconto

News Cinema

Quel bricconcello di Colin Farrell proprio non ne voleva sapere di separarsi dal suo costume di scena. Durante una gita a Burbank, l'attore, vestito come Il Pinguino, ha avuto il coraggio di andarsi a prendere un caffè da Starbucks. Ecco com'è andata.

Se dovessimo riconoscere l’attore che si nasconde dietro a Oswald Cobblepot alias Il Pinguino di The Batman, avremmo qualche difficoltà. Ma sapendo che si tratta di Colin Farrell, per fortuna non dovremo mai affrontare questa sfida. Dovete sapere che, irriconoscibile com’era, l’attore irlandese se n'é andato a zonzo, ed è pure andato a prendersi un bel caffè. Possiamo ben immaginare quanto si sia divertito a guardarsi intorno. Forse qualcuno lo avrà fissato, scambiandolo per un mafioso del Bronx in trasferta.

Un caffè, per piacere

Di questo curioso episodio ha parlato lo stesso Colin Farrell durante un’intervista a Collider. l'attore era in compagnia di John Turturro, che nel film è Carmine Falcone detto Il Romano, e i due hanno parlato di tante cose, a cominciare dalla grandezza del regista Matt Reeves. Verso la fine della chiacchierata, Farrell ha raccontato di essere entrato in una caffetteria della catena Starbucks con il costume di scena. E’ accaduto a Burbank, in California, e questo è il racconto del Pinguino:

Il primo giorno mi hanno trasformato completamente nel Pinguino, siamo andati a fare una guidata, un giretto, metaforicamente parlando. L'abbiamo fatto a Burbank. Abbiamo impiegato circa sei, otto ore. Eravamo un gruppo di dieci, quindici persone e ci siamo davvero divertiti. Sono andato da Starbucks e mi sono ordinato un drink molto anti-Pinguino, un caffè con latte di avena e due bustine di dolcificante. Ho ricevuto un paio di occhiate, ma solo perché il personaggio ha un look davvero imponente.

Che bello sarebbe stato trovarsi dentro a quello Starbucks, ma forse nemmeno noi cinefili avremmo riconosciuto Colin Farrell. Comunque manca ormai pochissimo al giorno in cui lo vedremo nei panni del temibile (e non unico) villain di The Batman. L'uscita è fissata per il 3 marzo e siamo convinti che il primo a vivere con trepidazione la settimana che precede il grade evento sarà il protagonista Robert Pattinson, a cui Reeves ha affiancato Paul Dano, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Andy Serkis e Peter Sarsgaard.