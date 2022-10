The Batman 2, rivedremo il Joker di Barry Keoghan?

News Cinema

Dopo il cammeo alla fine di The Batman, i fan si chiedono se nel seguito l'attore tornerà a interpretare il Joker, in modo più corposo, con una presenza più significativa del personaggio storico. Risponde l'attore.

Non ci sono ancora tempistiche chiare per The Batman 2 con Robert Pattinson, anche se il progetto è diventato ufficiale al CinemaCon di aprile: si aprono le scommesse per capire quali villain saranno coinvolti dal regista Matt Reeves nella prossima storia, ma naturalmente tutti pensano al Joker di Barry Keoghan, apparso come cammeo alla fine di The Batman. L'attore è stato intervistato da GQ Magazine e ha detto... Leggi anche The Batman 2, svelato il cosceneggiatore del sequel

The Batman 2, Barry Keoghan non esclude il ritorno come Joker

Alla fine di The Batman, scoprivamo che l'Enigmista internato (Paul Dano) conosceva un compagno di ricovero / detenzione: era chiaramente il Joker, interpretato in quel cammeo da Barry Keoghan, di recente in Gli spiriti dell'isola di Martin McDonagh. Lo storico villain di Batman meditava una coalizione con l'Enigmista, ma si è poi scoperto che il regista Matt Reeves aveva girato un confronto tra Bruce Wayne e il Joker, in una scena tagliata di cinque minuti, con i due separati da un vetro. A partire da quello spunto, si potrebbe sviluppare un Joker parallelo a quello più anomalo di Joaquin Phoenix (che tornerà in Joker: Folie à Deux nell'ottobre 2024)? Stando all'intervista di GQ Magazine, Keoghan non è stato ancora chiamato in causa per il sequel, ma è ottimista: "Non appena mi chiamano, io mi fiondo lì".

D'altronde, dal momento che non conosciamo né date di lavorazione né date di uscita per The Batman 2, è legittimo immaginare che il copione non sia ancora stato nemmeno completato. Teoricamente dovremmo imbatterci in quell'universo molto prima di questo film, dato che la serie spin-off The Penguin, dedicata al personaggio interpretato da Colin Farrell, non è stata ufficialmente cancellata, nonostante le marette interne della Warner Bros., ma non se ne sa più nulla da marzo.