The Batman 2, svelato il cosceneggiatore del sequel

Il regista Matt Reeves ha trovato un partner per la stesura del copione di The Batman 2 con Robert Pattinson. Di chi si tratta?

Per la sceneggiatura di The Batman 2 il regista Matt Reeves ha scelto chi lo affiancherà: sarà Mattson Tomlin a scrivere il copione del sequel del film DC Comics, dove ancora una volta Robert Pattinson vestirà i panni del Cavaliere Oscuro alias Bruce Wayne. Ma qual è il curriculum di Tomlin? Facciamo notare che Reeves aveva scritto il primo The Batman con Peter Craig, ma pare che Tomlin avesse già dato suoi contributi alla stesura, pur non accreditato. Leggi anche The Batman, Robert Pattinson ha in mente i nemici per l'eventuale sequel

