TGCom24
Home | Cinema | News | The Batman 2, novità sull'inizio delle riprese del sequel
Schede di riferimento
The Batman 2
Anno: 2026
The Batman 2
News Cinema

The Batman 2, novità sull'inizio delle riprese del sequel

Cristina Migliaccio
2

La produzione del sequel di The Batman ha ricevuto un promettente aggiornamento: a quando l'inizio delle riprese con Robert Pattinson?

The Batman 2, novità sull'inizio delle riprese del sequel

Sono trascorsi diversi anni dal debutto di The Batman al cinema. Protagonista dell’azione è Robert Pattinson, scelto per guidare una nuova avventura di Bruce Wayne sul grande schermo con la regia di Matt Reeves. Stando alle recenti informazioni condivise da Production List, il secondo capitolo con Robert Pattinson tra non molto avvierà la produzione: a quando le riprese?

The Batman 2, individuato l’inizio della produzione: a quando le riprese del sequel

The Batman 2 ha affrontato diversi alti e bassi negli ultimi anni, con una data d’uscita posticipata a favore di una sceneggiatura completa e soddisfacente. Poche settimane fa, è stato confermato che Matt Reeves e il co-sceneggiatore Mattson Tomlin avevano finalmente completato la stesura della sceneggiatura e a distanza di poco è anche trapelata l’indiscrezione sull’inizio della produzione. Secondo quanto riferito da Production List, The Batman 2 è ufficialmente in fase di pre-produzione e dovrebbe avviare le riprese il 1° gennaio 2026 nel Regno Unito, rispettando la tabella di marcia. Il sequel ha scelto da tempo la sua data d’uscita fissata a ottobre 2027.

Una notizia che fa ben sperare e che rallegra i fan in attesa. Tempo fa, Robert Pattinson aveva offerto un aggiornamento di produzione leggermente diverso, anticipando che molto probabilmente avrebbero iniziato a girare entro la fine dell’anno. Ad oggi nulla è trapelato in merito alla trama, così come non è chiaro chi figurerà nel cast. L’unica certezza è Robert Pattinson, che riprenderà il ruolo dell’Uomo Pipistrello operando al di fuori del DCU in fase di costruzione da parte dei co-presidenti dei DC Studios. Questa storia, infatti, si colloca in una continuity separata dal resto dell’universo DC e fa parte della saga di Batman Epic Crime. Si vocifera che Jeffrey Wright, Andy Serkis e Colin Farrell riprenderanno i rispettivi ruoli del precedente film, ma non è chiaro quale nuovo personaggio si aggiungerà alla trama.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
The Batman 2
Anno: 2026
The Batman 2
Cristina Migliaccio
  • Giornalista pubblicista
  • Netflix dipendente
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Weapons è al cinema: avremo finalmente le risposte alle tante domande sull'horror di Zach Cregger (forse)
news Cinema Weapons è al cinema: avremo finalmente le risposte alle tante domande sull'horror di Zach Cregger (forse)
IA, Midjourney si difende da Disney e Universal sulle violazioni del copyright, contrattacca: "Troppo comodo"
news Cinema IA, Midjourney si difende da Disney e Universal sulle violazioni del copyright, contrattacca: "Troppo comodo"
Waltzing with Brando: il trailer del film in cui Billy Zane riporta letteralmente in vita il grande Marlon
news Cinema Waltzing with Brando: il trailer del film in cui Billy Zane riporta letteralmente in vita il grande Marlon
Wicked: For Good, il nuovo filmato alza la posta in gioco anche per Dorothy e i suoi amici
news Cinema Wicked: For Good, il nuovo filmato alza la posta in gioco anche per Dorothy e i suoi amici
HIM, il trailer ufficiale italiano del nuovo film horror prodotto da Jordan Peele con Marlon Wayans
news Cinema HIM, il trailer ufficiale italiano del nuovo film horror prodotto da Jordan Peele con Marlon Wayans
La bellezza e il dolore fra Armenia e Iran aprono Locarno 78
news Cinema La bellezza e il dolore fra Armenia e Iran aprono Locarno 78
Troppo Cattivi 2, dal 20 agosto al cinema: le voci italiane raccontano il ritorno in sala di doppiaggio
intervista Cinema Troppo Cattivi 2, dal 20 agosto al cinema: le voci italiane raccontano il ritorno in sala di doppiaggio
Motor City, Alan Ritchson è irriconoscibile nella prima immagine del thriller poliziesco
news Cinema Motor City, Alan Ritchson è irriconoscibile nella prima immagine del thriller poliziesco
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Midsommar - Il Villaggio dei Dannati
Il Discorso Perfetto
Cellular
A Beautiful Mind
Rocky V
Wasabi
Asterix contro Cesare
Mandela: La lunga strada verso la libertà
La Notte del Giudizio per sempre
Tu, io e Dupree
Delitto in Provenza
Belle e Sebastien
Film stasera in TV