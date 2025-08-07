The Batman 2, novità sull'inizio delle riprese del sequel

News Cinema

La produzione del sequel di The Batman ha ricevuto un promettente aggiornamento: a quando l'inizio delle riprese con Robert Pattinson?

Sono trascorsi diversi anni dal debutto di The Batman al cinema. Protagonista dell’azione è Robert Pattinson, scelto per guidare una nuova avventura di Bruce Wayne sul grande schermo con la regia di Matt Reeves. Stando alle recenti informazioni condivise da Production List, il secondo capitolo con Robert Pattinson tra non molto avvierà la produzione: a quando le riprese?

The Batman 2, individuato l’inizio della produzione: a quando le riprese del sequel

The Batman 2 ha affrontato diversi alti e bassi negli ultimi anni, con una data d’uscita posticipata a favore di una sceneggiatura completa e soddisfacente. Poche settimane fa, è stato confermato che Matt Reeves e il co-sceneggiatore Mattson Tomlin avevano finalmente completato la stesura della sceneggiatura e a distanza di poco è anche trapelata l’indiscrezione sull’inizio della produzione. Secondo quanto riferito da Production List, The Batman 2 è ufficialmente in fase di pre-produzione e dovrebbe avviare le riprese il 1° gennaio 2026 nel Regno Unito, rispettando la tabella di marcia. Il sequel ha scelto da tempo la sua data d’uscita fissata a ottobre 2027.