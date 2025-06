The Batman 2, James Gunn rassicura i fan: "Il film è una parte importante del DCU"

News Cinema

I continui rimandi dell'inizio delle riprese di The Batman 2 hanno portato i fan a preoccuparsi. A rassicurarli sull'importanza del film nel DCU è stato James Gunn, CEO dei DC Studios.

Quando, nel marzo del 2022, The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson è arrivato al cinema, nessuno si aspettava il successo di pubblico e critica che avrebbe riscosso. Una sorpresa che ha spinto al via libera per un sequel, The Batman 2, che era previsto in sala già quest'anno. Tuttavia, la produzione del film ha subito così tanti rimandi negli ultimi mesi che i fan hanno iniziato a dubitare che vedrà mai la luce. A rassicurarli dell'importanza nel DCU è stato il CEO dei DC Studios, il regista James Gunn.

The Batman 2, James Gunn rassicura i fan: "Il film è importante per il DCU"

Come altri progetti prodotti dai DC Studios, The Batman di Matt Reeves e i relativi sequel fanno parte dell'Elseworld, una sezione separata del DCU e che, pur essendo canonica, non dovrebbe interferire con i film della linea principale del nuovo universo di James Gunn.

Non a caso, nel canon dell'Universo DC arriverà nel 2026 The Brave & the Bold, storia sulla Bat-Family, che esplorerà i legami tra Bruce Wayne e Dick Grayson. Questo comporta che verrà scelto un nuovo Uomo Pipistrello, che si affiancherà a Robert Pattinson, che ha interpretato Batman nel primo capitolo del thriller poliziesco di Reeves e che riprenderà il ruolo anche nel secondo capitolo.

Sia l'attore sia i fan sono entusiasti di tornare a Gotham, ma la produzione della pellicola ha subito continui rimandi e l'ultimo aggiornamento ha visto la data d'uscita del film slittare dal novembre 2026 a ottobre 2027, con conseguente rinvio per l'inizio delle riprese. Questa circostanza aveva portato alla diffusione di un rumor che vedeva Matt Reeves fuori dal progetto, ma le voci sono state prontamente smentite da James Gunn, che ha confermato che sarà lui a occuparsi della regia del cinecomic. Ed è sempre da Gunn che arriva un'ulteriore rassicurazione per i fan: The Batman 2 è un film importante per il DCU e i rimandi per l'inizio della produzione non devono scoraggiare.

Intervistato da Entertainment Weekly, Gunn ha confermato che la sceneggiatura del film gli verrà presentata a breve e di essere entusiasta del lavoro di Matt Reeves:

"Quello che Matt sta facendo è molto importante, il film lo è ancora, nonostante tutte le voci che dicano il contrario. Dovremmo vedere a breve la sceneggiatura e non vedo l'ora"