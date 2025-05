News Cinema

Matt Reeves non si occuperà più di The Batman 2? Ad affrontare l'insistente voce di corridoio è stato il co-presidente dei DC Studios James Gunn.

Fermare le voci di corridoio impazzite è un compito di fondamentale importanza. Lo sa bene James Gunn che, indirettamente, ha stroncato un altro campanello d’allarme mettendo a tacere una volta per tutte le indiscrezioni che circolano da tempo sul web. Non molto tempo fa, si vociferava che Matt Reeves avesse abbandonato la regia di The Batman 2, secondo capitolo con protagonista Robert Pattinson e la sua versione di Bruce Wayne ambientata al di fuori delle dinamiche del DCU, per cui indipendente. Interpellato a riguardo, James Gunn (che occupa la sedia della presidenza con Peter Safran) ha messo a tacere una volta per tutte le voci di corridoio.

The Batman 2, Matt Reeves fuori dal film? Risponde James Gunn

Robert Pattinson riprenderà molto presto il suo ruolo da Cavaliere Oscuro sul grande schermo, ma è pur vero che la produzione di The Batman 2 è andata incontro a diverse turbolenze. Il film, infatti, ha posticipato l’inizio delle riprese e modificato la data d’uscita sul grande schermo attesa questa volta per il 2027, ma di recente è emersa un’altra indiscrezione. Matt Reeves avrebbe preso le distanze dal film? Niente di più falso, a detta di James Gunn. Un fan lo ha interpellato sul web e il co-presidente dei DC Studios non si è lasciato sfuggire l’occasione, precisando che Matt Reeves sarà il regista di The Batman 2.