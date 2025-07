The Ballad of a Small Player: le prime foto di Colin Farrell nel noir di Edward Berger

News Cinema

Uscirà negli Stati Uniti a ottobre per poi andare su Netflix The Ballad of a Small Player, un film di Edward Berger a metà fra fra thriller e noir con protagonista Colin Farrell. Oggi sono state diffuse le prime foto.

Netflix ed Edward Berger, che poi sarebbe il regista del fortunato Conclave, hanno diffuso le prime foto di scena di The Ballad of a Small Player, che il 15 ottobre debutterà in un numero limitato di sale americane per poi approdare sulla piattaforma streaming il 29. Il film è l'adattamento dell'omonimo romanzo dello scrittore inglese Lawrence Osborne, pubblicato nel 2014. Il protagonista è Colin Farrell nei panni di un truffatore che nei casinò di Macao si finge un lord inglese in fuga. Quando incontra un misterioso e sfortunato compatriota, l'uomo comincia ad avvertire un fortissimo desiderio di redenzione che si trasformerà in una vera e propria ossessione,

The Ballad of a Small Player appartiene al genere thriller, anche se ammicca ai vecchi film noir, ed è interpretato anche da Fala Chen, Deanie Ip, Alex Jennings e Tilda Swinton. Per il film Edward Berger è tornato a lavorare con il direttore della fotografia James Friend e con il compositore Volker Bertelmann, già suoi collaboratori per Niente di nuovo sul fronte occidentale. La sceneggiatura è di Rowan Joffé.

The Ballad of a Small Player: le prime fotografie dal set del film con Colin Farrell

In tutte e quattro le foto dal set di The Ballad of a Small Player appare il protagonista Colin Farrell, che somiglia a un attore hollywoodiano degli anni ’30 e ’40, visto che ha i capelli impomatati e pettinati all'indietro, nonché i baffetti alla Clark Gable. Alle sue spalle luci al neon, stanze invase dal fumo di sigaretta, colori acidi. Il crudo realismo del sopracitato Niente di nuovo sul fronte occidentale è ormai lontano, soppiantato da un gusto per la stilizzazione. Tutto ciò lo rende, oltre al cast naturalmente, uno dei titoli più attesi di Netflix per il prossimo autunno.