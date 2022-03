The Aviary: lo spaventoso trailer di un film sulla fuga di due ragazze da una setta

News Cinema

Si intitola The Aviary il film con Malin Akerman e Lorenza Izzo su una setta guidata da un pericoloso guru interpretato da Chris Messina. Il trailer.

Si intitola The Aviary, La voliera, il nuovo horror della Saban Films di cui vi mostriamo il trailer e che ha per protagonisti Malin Akerman, Lorenza Izzo, e Chris Messina. In America uscirà al cinema e on demand il 29 aprile.

The Aviary: la trama dell'horror

Malin Akerman, Lorenza Izzo e Chris Messina sono i protagonisti del contorto viaggio di due donne che vogliono disperatamente sfuggire alle grinfie di un'infida setta chiamata Skylight. Attirate dalla promessa di "libertà" nel campus in mezzo al deserto chiamato The Aviary, Jillian (Akerman) e Blair (Izzo) uniscono le forze per fuggire, sperando di liberarsi davvero. Divorate dalla paura e dalla paranoia, non riescono a togliersi di dosso la sensazione di essere seguite dal leader della setta, Seth (Messina), un uomo seducente quanto manipolatore. Più le due si allontanano dalla setta, più Seth prende controllo delle loro menti. Con le provviste in diminuzione e i sensi che le tradiscono, Jillian e Blair devono affrontare un'ipotesi spaventosa: come si fugge da un nemico che è dentro la tua testa?

Sarà che ci piacciono molto questi horror psicologici, ma ci sembra che The Aviary, scritto e diretto da Chris Cullari e Jennifer Raite, possa avere delle buone potenzialità, ammesso che riusciremo mai a vederlo.