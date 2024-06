The Apprentice, il film sull'ascesa del giovane Donald Trump, ha una data d'uscita

News Cinema

Il film di Ali Abbasi in concorso allo scorso Festival di Cannes arriverà nelle sale italiane con Bim Distribuzione in occasione delle elezioni presidenziali americane.

Ttra i film che sono stati presentati in concorso al Festival di Cannes 2023, che si è chiuso poche settimane fa, c'era anche The Apprentice. Che, prima ancora di essere il nuovo film del regista iraniano naturalizzato danese Ali Abbasi, quello di Border, e di Holy Spider, è diventato rapidamente noto come "il film sull'ascese al potere del giovane Donald Trump".

Come sappiamo, il controverso miliardario e ex presidente degli Stati Uniti, da molti considerato come un pericolo per la democrazia americana, è di nuovo in corsa per la massima carica degli USA come esponente del Partito Repubblicano, cui si contrappone la candidatura del presidente uscente, il democratico Joe Biden. E proprio in occasione delle elezioni presidenziali americane del 5 novembre, Bim Distribuzione ha intenzione di portare nelle sale italiane il film di Abbasi, che debutterà poco prima, nel mese di ottobre.

Secondo la trama ufficiale, The Apprentice (che ruba il titolo al celebre reality show di cui Trump fu conduttore e giudice delle capacità imprenditoriali di un gruppo di concorrenti) "è un’immersione nel ventre dell’impero americano e racconta l’ascesa al potere del giovane Donald Trump per mezzo dell’influente avvocato e faccendiere politico Roy Cohn".

A interpretare Trump nel film c'è Sebastian Stan, il Bucky Barnes del Marvel Cinematic Universe, che a febbraio ha vinto alla Berlinale un opinabile Orso d'argento per la miglior interpretazione da protagonista per il film A Different Man; nel ruolo dell'ambiguo Cohn, invece, il bravissimo Jeremy Strong. Ivana Trump, celebre prima moglie di Donald, è invece interpretata da Maria Bakalova, l'attrice rivelatasi nel ruolo di Tutar Sagdiyev in Borat - Seguito di film cinema.