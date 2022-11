The Apology: il suggestivo trailer dell'horror con Anna Gunn e Linus Roache

News Cinema

Una produzione originale Shudder, l'horror The Apology ha come protagonisti Anna Gunn, Linus Roache e Janeane Garofalo. Ecco il trailer.

Molti di noi hanno apprezzato/detestato (non per sua colpa) Anna Gunn per la sua performance come Skyler White in Breaking Bad. Oggi la ritroviamo protagonista di un horror psicologico, un originale Shudder, al fianco di due attori di ottimo livello come Linus Roache e Janeane Garofalo. Il film si intitola The Apology, è scritto e diretto da Alison Star Locke, al suo debutto, e ve ne mostriamo il trailer originale. In America The Apology uscirà contemporaneamente in streaming e al cinema il 16 dicembre.

The Apology, la trama

Venti anni dopo la scomparsa della figlia, l'alcolista in via di guarigione Darlene Hagen (Anna Gunn) si prepara ad ospitare la sua famiglia per le festività natalizie assieme alla sua migliore amica, Gretchen (Janeane Garofalo). La sera della vigilia di Natale, l'ex cognato di Darlene, Jack (Linus Roache) da tempo lontano,arriva senza preavviso, portando con sé regali nostalgici e un pesante segreto. Presto, Darlene si ritrova divisa tra la ragione e l'istinto spietato. Intrappolati insieme da una pericolosa tempesta, la battaglia psicologica tra di loro si intensifica fino ad arrivare a un violento gioco di vendetta.