The Amateur: ecco il primo trailer ufficiale del thriller di spionaggio con Rami Malek

Arriverà nei cinema il prossimo anno questo film che vede protagonista l'attore protagonista di Mr. Robot e Bohemian Rhapsody. Ecco trailer ufficiale e trama di The Amateur.

Divenuto celebre nei panni dell'hacker Elliot Alderson nella serie televisiva Mr. Robot (per la quale ha anche vinto un Grammy), Rami Malek è stato consacrato come star internazionale da Bohemian Rhapsody, il biopic sul cantante dei Queen Freddie Mercury che lo vedeva protagonista e che gli ha permesso di vincere Oscar, Golden Globe, BAFTA e altri premi.

Dopo quell'exploit lo abbiamo visto nel ruolo di un detective alla caccia di un serial killer in Fino all'ultimo indizio, interpretare il villain dell'ultimo 007 dell'era Craig (ma non solo), No Tome to Die, e ancora in film come Amsterdam e Oppenheimer.

Tra qualche mese, Malek tornerà sugli schermi come protagonista assoluto di un thriller di spionaggio che si intitola The Amateur, il cui debutto è previsto al momento nelle sale americane per l'11 aprile del 2025.

Diretto da James Hawes (uno che ha diretto tutta la prima stagione di Slow Horses, e poi tante altre serie televisive), e interpretato anche da Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Adrian Martinez, Danny Sapani e Laurence Fishburne, il film vede Malek nei panni di Charlie Heller, brillante ma introverso addetto alle decodifiche della CIA che lavora in un ufficio sotterraneo del quartier generale di Langley, la cui vita viene sconvolta quando sua moglie viene uccisa in un attacco terroristico a Londra. Quando i suoi superiori si rifiutano di agire contro gli attentatori, e di permettergli di diventare un operativo, Charlie decide di prendere in mano la situazione; si imbarca così in un pericoloso viaggio attraverso il mondo per rintracciare i responsabili; l'arma definitiva per sfuggire ai suoi inseguitori e ottenere la sua vendetta sarà la sua intelligenza.

The Amateur è tratto da un omonimo romanzo di Robert Littell, adattato da Ken Nolan e Gary Spinelli, e questo è il suo primo trailer ufficiale.