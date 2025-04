The Accountant 2: un nuovo trailer per il film d'azione con Ben Affleck

News Cinema

L'attore americano sarà dal 24 aprile nei cinema italiani con il sequel di The Accountant, diretto nel 2016 da Gavin O'Connor, tornando a vestire i panni di Christian Wolff, contabile genialoide con una passione per le armi da fuoco. Ecco il nuovo trailer e la trama di The Accountant 2.

Era il 2016, e in The Accountant Ben Affleck interpretava Christian Wolff matematico autistico genialoide e sociopatico che si occupava della contabilità di alcune delle organizzazioni criminali più pericolose del mondo e che finiva per diventare un tostissimo action hero armato fino ai denti e disposto a tutto per mantenersi in vita e raggiungere i suoi scopi.

Il 24 aprile nei cinema italiani Affleck tornerà a apparire nei panni di Wolff in The Accountant 2, sequel che vede coinvolto lo stesso team sceneggiatore/regista del primo film, composto da Bill Dubuque e Gavin O'Connor.

Assieme a Affleck torna quasi tutto il cast del film del 2016, con l'eccezione dell'allora protagonista femminile Anna Kendrick (qui sostituita da Daniella Pineda): ma ci sono di nuovo Jon Bernthal, JK Simmons e Cynthia Addai-Robinson. Questa la trama:

Christian Wolff (Ben Affleck) ha un talento naturale per risolvere problemi complessi. Quando una vecchia conoscenza viene uccisa, lasciando un messaggio criptico per “trovare il contabile”, Wolff si ritrova costretto a occuparsi del caso. Rendendosi conto che sono necessarie misure più estreme, Wolff si rivolge al letale fratello Brax (Jon Bernthal), che aveva in precedenza allontanato, perché lo aiuti. Insieme alla vicedirettrice del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti Marybeth Medina (Cynthia Addai-Robinson), i due scoprono una cospirazione mortale e diventano bersaglio di una spietata rete di assassini che non esiteranno a usare ogni mezzo per mantenere i loro segreti insabbiati.

Presentato un mese fa in prima mondiale al South by Southwest, The Accountant 2 è stato accolto da recensioni largamente positive. Questo che vedete di seguito è il suo nuovo trailer ufficiale.

The Accountant 2: il nuovo trailer ufficiale