Testa o croce?, ecco il trailer del western italiano con Alessandro Borghi

Presentato a Cannes nella sezione Un Certain Regard e in Piazza Grande a Locarno, questo film bello e originale di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis arriva al cinema dal 2 ottobre con 01 Distribution. Ecco trailer, poster e trama di Testa o croce?.

Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis si erano fatti notare qualche anno fa con quell'interessantissimo esordio che è stato Re Granchio; e quando ha iniziato a circolare la voce che il loro secondo film sarebbe stato un western, in molti hanno drizzato le orecchie. Poi, quando questo nuovo lavoro, che si intitola Testa o croce?, è stato presentato in prima mondiale a Cannes nella sezione Un certain regard, si è capito che quella curiosità e quell'interesse non erano mal riposti.

Interpretato da un Alessandro Borghi fascinoso e cialtrone assieme, un po' duro della frontiera un po' Trinità, da una bellissima Nadia Tereszkiewicz per nulla in distress e da un John C. Reilly) versione Buffalo Bill, Testa o croce? è un film soprendente, che mette assieme la grande tradizione del genere del cinema americano per antonomasia, in tutte le sue sfumature, con quella della commedia all'italiana. In questa recensione potete leggere di più e meglio sul film, che debutterà nelle sale italiane il 2 ottobre con 01 Distribution, e di cui qui di seguito trovate trama, trailer e poster ufficiali.

Agli inizi del '900, il Wild West Show di Buffalo Bill arriva a Roma per vendere agli italiani il mito della frontiera, a colpi di fucili a salve e spettacoli di cowboy. Qui, nella cornice di una gara di doma divenuta leggenda tra cowboys e butteri italiani, Rosa, giovane moglie del signorotto locale, si innamora di Santino, il buttero che vince la sfida.

In seguito all'omicidio del marito, Rosa e Santino fuggono insieme, ma la giustizia, come sempre, è venduta al miglior offerente e sulla testa di Santino viene messa una grossa taglia. Con Buffalo Bill sulle loro tracce, Rosa sogna l’America, quella vera, non quella dei manifesti pubblicitari con i bisonti, ma il suo sogno dovrà fare i conti con la realtà.

Perché, come in ogni ballata western che si rispetti, il destino lancia la moneta. E spesso, la verità resta sepolta sottoterra.



