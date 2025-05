Testa o croce?, la recensione del western con Alessandro Borghi presentato al Festival di Cannes 2025

Dopo Re Granchio, Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppi firmano un film che contamina il western (quello vero, in tutte le declinazioni) con la commedia all'italiana. La recensione di Testa o croce? di Federico Gironi.

Si parte col circo di Buffalo Bill, e il pensiero vola subito alla canzone di Francesco De Gregori, ai cinquant’anni, pace e bene, girare l’Europa. E infatti siamo in Europa eccome, anzi in Italia, da qualche parte in Italia, un’Italia unita da poco, pochissimo.

Dopo lo spettacolo si fa festa, una cosa tira l’altra, e di fronte alla spavalderia dell’americano ecco che l’ufficiale italiano che ha richiesto lo spettacolo per sé e i suoi ospiti viene voglia di organizzare una sfida, una scommessa: i suoi butteri faranno meglio dei cowboy. Il problema è che l’ufficiale, col vizio del gioco, ha puntato contro i suoi, e chiesto al suo uomo migliore, il Santino di Alessandro Borghi, di cadere da cavallo. E figuriamoci se quello, orgoglioso, ha ubbidito. Va a finire che vincono i nostri, l’ufficiale s’arrabbia e minaccia Santino; che Rosa (Nadia Tereszkiewicz), la giovane e bella moglie dell’ufficiale, difende il buttero di cui è invaghita e spara al consorte; che i due si danno alla fuga.

È qui, allora, che quello che è partito come un film curioso nel suo incontrare due mondi così lontani e finora mai accostati, si tramuta in un vero e proprio western, capace di far sue le estetiche e le tematiche di un genere, e di riproporle in una chiave inedita e personale.

Nel raccontare la fuga (più o meno) d’amore di Rosa e Santino, Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppi mettono sullo schermo le suggestioni western più diverse: con un lavoro registico e fotografico curatissimo, anche merito del DOP Simone D'Arcangelo, le immagini e le atmosfere di Testa o croce? alludono senza ostentazioni all’eroismo di John Ford così come al romanticismo un po’ goffo e amaro dei Compari di Altman, sintetizzano e esemplificano la transizione del western tradizionale agli spaghetti western e arrivano alle citazioni esplicite del Leone più rivoluzionario, quello di Giù la testa e toccano il crepuscolarismo dei Peckinpah e degli Eastwood.

Ogni tappa del percorso di Rosa e Santino è funzionale a una nuova idea di rielaborazione del genere, ma, a proposito di genere, è bene notare come in Testa o croce? ci sia un ribaltamento chiaro e netto delle gerarchie: perché tra i due, quella che ha coraggio e iniziativa è proprio Rosa, mica Santino.





Certo, Santino ha dalla sua la forza, l’orgoglio, la testardaggine. Ma è Rosa che ha premuto il grilletto, Rosa che ha trascinato Santino con sé, lei che lo salva di nuovo quando finisce in una prigione, e lei che s’arrabbia quando quello, gonfio come un pavone per essere diventato per caso bandiera di una rivoluzione, si arroga meriti non suoi.

Perché, e nella mossa c’è del genio, questo Santino, questo buttero figlio di nessuno che finisce per orgoglio e testardaggine in qualcosa di più grande di lui, quest’uomo che viene trascinato dentro una storia d’amore che nemmeno avrebbe avuto il modo di sognare, da solo, questo Santino qui è un personaggio che nella sua ostentata cialtroneria è fratello e figlio di alcune delle figure più celebri della commedia all’italiana, che pare uscito da un film di Monicelli o di Risi, che Alessandro Borghi pare aver modellato un po’ sul Trinità di Terence Hill, un po’ su Gassman (padre), quello che per primo ha trovato il modo di dare al suo personaggio lo stesso mix di guasconeria, fascino, ridicolaggine, doti e autoironia che qui è quello di Santino.

E allora, Testa o croce? - che in fondo è il film di Rosa, della donna che si emancipa, che fugge, si determina, guarda al futuro come nessun uomo, nemmeno il grande Buffalo Bill, è in grado di fare - è un western contaminato dalla nostra commedia come meno te l'aspetti.

Bellissimo da guardare, intrigante da seguire, quello di Rigo de Righi e Zoppis è un film fatto di grandi immagini cinematografiche, qualcosa che oggi è sempre più difficile trovare sugli schermi grandi e piccoli del nostro mondo. Immagini capaci di evocare, volti capaci di raccontare. in un caso come nell’altro, si parla di storie. Di Borghi abbiamo già detto; John C. Reilly è un Buffalo Bill azzeccato e sornione, Nadia Tereszkiewicz bravissima nel modulare fragilità e coraggio. E quando i registi la riprendono in primo piano, illuminata solo dai bagliori di un fuoco che riscalda la notte, si candida tranquillamente a essere una delle donne più belle del mondo.