Terminator: la battuta più celebre è frutto di una lite tra Arnold Schwarzenegger e James Cameron

Incredibile ma vero: la più celebre citazione del cult di fantascienza diretto da James Cameron non era sul copione. L'iconica battuta che Arnold Schwarzenegger pronuncia nel primo Terminator è nata da una gaffe dell'attore.

I favolosi Anni Ottanta: che decennio per il cinema! Quanti classici di culto e franchise di successo prodotti in quel periodo sono passati alla storia! È stato un periodo incredibilmente fertile soprattutto per la fantascienza. Da E.T. l'extra-terrestre (1982) a Ritorno al futuro (1985), passando per L'Impero Colpisce Ancora (1980), la lista di film indimenticabili sarebbe lunga. In materia di azione e sci-fi, non possiamo non menzionare Terminator (1984), primo capitolo di una saga fortunatissima che ha consacrato Arnold Schwarzenegger e James Cameron nell'Olimpo di Hollywood.

Terminator incassò 78,3 milioni di dollari in tutto il mondo. La sceneggiatura avvincente, combinata ad effetti speciali impressionanti per l'epoca, riscosse un tale successo che alcune battute dal film divennero veri e propri tormentoni. Tra queste, una in particolare è tutt'ora iconica. Nella versione italiana, per esigenze di adattamento, è stata tradotta con "Aspetto fuori": stiamo parlando di "I'll be back" (letteralmente: "Tornerò"), una delle citazioni cinematografiche più famose di sempre.

Non tutti sanno che quelle tre paroline hanno richiesto un impegno notevole sia all'attore protagonista che al regista. Sul copione, infatti, la battuta era diversa, ma Schwarzenegger non si sentiva a proprio agio e non voleva pronunciarla.

Terminator di James Cameron: la citazione più famosa è frutto di un errore

Nel primo film di Terminator, T-800 arriva alla stazione di polizia dove Sarah Connor (Linda Hamilton) è in stato di fermo. Quando cerca di entrare, un agente lo blocca e gli dice che non può vedere Sarah. Il cyborg esamina con calma l'ambiente circostante, si sporge verso l'agente e dice: "I’ll be back". Poco dopo, ritorna, sfondando con un'auto l'ingresso della stazione di polizia e distruggendo il bancone della reception. Una reazione talmente inaspettata da rendere memorabile la concisa battuta che ha anticipato la folle sequenza.

Non a caso, la citazione è diventata un marchio di fabbrica del franchise ed è stata ripetuta in varie forme nei sequel. Tuttavia, Schwarzenegger non si è attenuto alla sceneggiatura: quella battuta, fondamentalmente, è un errore. Nella serie Netflix Arnold, James Cameron ha rivelato che la battuta originale avrebbe dovuto essere "I’ll come back" e non era pensata per enfatizzare un momento importante.

Doveva essere letteralmente, a prima vista: 'Nessun problema, tornerò, ripasserò'.

A quanto pare, il divo non si sentiva a proprio agio nel pronunciare quella battuta e ci sono voluti tempo e pazienza per ottenere la scena perfetta. In un'intervista del 2023 con The Hollywood Reporter, Arnold Schwarzenegger ha svelato che Cameron gli aveva proposto di dire qualcosa di più semplice della frase sul copione, come "I'll be back". L'attore, però, pensava che quella frase suonasse innaturale in bocca ad un Terminator.

Penso a come sia stato un incidente. Jim Cameron ed io stavamo discutendo su come recitare la battuta, perché non mi sentivo a mio agio a dire 'I'll'.

Per il divo, sarebbe stato più d'impatto enfatizzare ogni parola – "I will be back" – soprattutto perché T-800 era un cyborg. In seguito, Schwarzy ha anche ammesso che il suo accento tedesco rendeva la pronuncia difficile.

Arnold Schwarzenegger è sorpreso dal successo della battuta di Terminator

Il regista non la prese troppo bene. "Cameron mi ha detto: 'Sei tu lo sceneggiatore adesso? È solo una parola. Non dirmi come scrivere. Io non ti dico come recitare' - ha ricordato Schwarzenegger - 'Arnold, tu pensi che suoni strano. Non lo è. Ciò che lo rende fantastico è che tu parli in modo diverso da me o da Charlie laggiù. È questo che lo rende efficace. Quindi, ripetilo 10 volte. Ripetilo in modi diversi. Continuerò a girare. Poi ne sceglieremo uno'."

Dopo infiniti ciak, con la battuta pronunciata in modi diversi e con emozioni diverse, Schwarzenegger si rese conto di essersi sbagliato. Il resto è storia.

Si è trattato di un semplice equivoco, dal quale è nata una citazione leggendaria. È sorprendente come un piccolo dettaglio sia diventato un momento cult nel mondo del cinema. Schwarzenegger ha raccontato che, dopo l'uscita di Terminator, i fan lo fermavano in mezzo a Central Park, chiedendogli di recitare la famosa battuta. All'inizio era spaesato ma, col passare del tempo, ha cominciato a capire quanto fosse importante. Ancora oggi gli chiedono di ripeterla, ma a lui non dispiace.