Teri Garr, l'omaggio di Mel Brooks alla 'sua' Inga: "Ha reso speciale Frankenstein Junior"

Il leggendario regista di Frankenstein Junior ha reso omaggio via social a Teri Garr, morta all'età di 79 anni in seguito ad una lunga malattia. Con una toccante dichiarazione, Mel Brooks ha celebrato il brillante talento dell'attrice.

La scomparsa di Teri Garr ha scosso il mondo del cinema e, tra coloro che hanno pubblicamente espresso il proprio dolore, non poteva mancare Mel Brooks. La leggenda della comicità, oggi 98enne, diresse l'attrice nel suo ruolo più famoso, quello di Inga in Frankenstein Junior (1974), e, nelle ultime ore, le ha reso omaggio via social, celebrandone il talento e lo spirito.

Prima di Brooks, tante altre celebrità hanno dedicato un pensiero a Garr, venuta a mancare il 29 ottobre 2024, a 79 anni, dopo una lunga battaglia contro la sclerosi multipla. Tra questi, Michael Keaton, Lisa Kudrow e Steve Martin. Su X, il regista di Balle Spaziali ha scritto: "Mi dispiace molto per la scomparsa di Teri Garr. Era così talentuosa e così divertente. Il suo umorismo e il suo spirito vivace hanno reso il set di Frankenstein Junior un piacere su cui lavorare. Il suo accento "tedesco" ci ha fatto morire dal ridere! Ci mancherà moltissimo".

So very sorry to hear about Teri Garr’s passing. She was so talented and so funny. Her humor and lively spirit made the YOUNG FRANKENSTEIN set a pleasure to work on. Her “German” accent had us all in stitches! She will be greatly missed. — Mel Brooks (@MelBrooks) October 29, 2024

Nel cult della commedia (che festeggia il 50esimo anniversario), Teri, come si accennava, ha prestato il volto all'ingenua e provocante Inga, assistente del dottor Frederick Frankenstein (Gene Wilder). Il marcato accento tedesco è una peculiarità del personaggio (ecco il perché delle virgolette di Brooks). In un'intervista del 2008 con l'AV Club, l'attrice ha svelato di essersi presentata alle audizioni di Frankenstein Junior per interpretare Elizabeth, la fidanzata di Frederick, ruolo assegnato poi a Madeline Kahn. Proprio quell'accento giocò un ruolo fondamentale per il suo recasting. Ma come le venne in mente?

Alla domanda se avesse basato l'accento su qualcuno in particolare, Garr ha risposto: "Ja, il parrucchiere di Cher! In realtà ho fatto il provino per la parte della fidanzata, la 'finanziata', e Mel Brooks ha detto: 'Vorrei che Madeline Kahn facesse questa parte, ma lei non vuole farlo.' E quando sono tornata per la terza volta, ha detto: 'Madeline lo farà, ma se puoi tornare domani con un accento tedesco, puoi provare per la parte dell'assistente.' Ho detto [parla con accento tedesco, ndr]: 'Oh sì, tornerò domani.' Il parrucchiere di Cher era di Düsseldorf, quindi ho solo fatto una sua imitazione."

Con la morte di Teri Garr, Mel Brooks dice ufficialmente addio all'ultima protagonista di Frankenstein Junior ancora in vita. Sfortunatamente, tutti gli attori principali dell'iconico film sono passati a miglior vita, da Marty Feldman (Igor), Peter Boyle (la Creatura) e Gene Wilder, fino alla già citata Madeline Kahn e all'indimenticabile Cloris Leachman (Frau Blücher). A proposito del lavoro con il magnifico cast, Garr ha dichiarato: "Sai, era come quando l'insegnante ti dice di smettere di ridere, e tutto quello che puoi fare è ridere ancora. Mel diceva: 'Possiamo fare un altro ciak senza ridere?' E noi rispondevamo: 'Ci proveremo.' Ridevamo di tutto. Marty Feldman — Dio, quanto era divertente."

Quanto all'inossidabile eredità del film, recentemente tornato nelle nostre sale per un evento speciale, l'attrice ha ammesso: "Essere in quel film mi ha davvero messo sulla mappa. Non avevo idea che sarebbe stato un tale successo, ed è ancora di moda. La gente lo guarda ancora tutto il tempo. Non ne avevo idea. È stata davvero la prima volta che ho avuto il mio nome sul poster, come co-protagonista e tutte quelle cose. Quindi sono davvero grata di esserci stata, di essere tornata con quell'accento tedesco".